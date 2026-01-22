Bye Bye Winterblues: Diese Lebensmittel machen glücklich

Der Winter bringt Kälte, Dunkelheit und oft auch trübe Stimmung. Doch das muss nicht sein! Mit den richtigen Lebensmitteln können Sie Ihre Laune im Handumdrehen aufhellen. Spoiler: Ja, auch Schokolade ist erlaubt!

Die Laune ist bei vielen im Keller: Schließlich ist das Licht der Sonne rar und der Körper hat mit der Kälte zu kämpfen. Doch obwohl die kalte Jahreszeit uns manchmal zu schaffen machen kann, gibt es einen einfachen und effektiven Weg, dem Winterblues zu entkommen: die richtige Ernährung! Wir zeigen Ihnen, welche überraschenden Lebensmittel jetzt auf Ihrem Speiseplan nicht fehlen dürfen.

Dunkle Schokolade

© Getty Images

Gute Nachrichten für alle Schokoladenliebhaber: Ihr Lieblingssnack kann tatsächlich Wunder für Ihre Stimmung wirken! Dunkle Schokolade mit mindestens 70 % Kakao enthält Tryptophan, eine Aminosäure, die im Körper zu Serotonin umgewandelt wird, dem sogenannten Glückshormon. Die Schokolade enthält außerdem Magnesium und Antioxidantien, die das Nervensystem beruhigen und Stress abbauen. Ein kleines Stückchen nach dem Mittagessen oder als Snack für zwischendurch sorgt für echte Wohlfühlmomente.

Fermentierte Lebensmittel

© Getty Images

Der Darm spielt eine zentrale Rolle bei unserer Stimmung, denn hier wird ein großer Teil des Serotonins produziert, der Botenstoff, der für gute Laune sorgt. Um den Darm fit und fröhlich zu halten, sollten wir auf fermentierte Lebensmittel setzen. Joghurt, Kimchi, Sauerkraut oder Kefir sind reich an probiotischen Kulturen, die die Darmflora unterstützen. Studien haben gezeigt, dass diese Lebensmittel nicht nur den Verdauungsapparat stärken, sondern auch nachweislich die Stimmung verbessern.

Nüsse und Samen

© Getty Images

Kürbiskerne, Walnüsse, Mandeln, sie alle sind wahre Kraftpakete für Körper und Geist. Sie enthalten viel Tryptophan, das der Körper zur Herstellung von Serotonin braucht. Doch nicht nur das: Nüsse und Samen sind auch voller Magnesium und Zink, die beide für eine gesunde Gehirnfunktion wichtig sind. Besonders das Magnesium aus Mandeln wirkt beruhigend auf das Nervensystem und fördert die Serotoninproduktion.

Fettreicher Fisch

© Getty Images

Fisch ist nicht nur gesund, er ist auch ein wahrer Stimmungsaufheller! Besonders fettreiche Fische wie Lachs, Makrele und Hering sind voller Omega-3-Fettsäuren, die nachweislich depressive Verstimmungen vertreiben. Diese gesunden Fette unterstützen die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im Gehirn, was zu mehr Fokus und besserer Laune führt. Wer nicht so gerne Fisch isst, kann als pflanzliche Alternative auf Walnüsse oder Leinsamen zurückgreifen. Diese liefern ebenfalls wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

Bananen

© Getty Images

Bananen sind nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Wundermittel gegen schlechte Laune! Sie sind reich an Tryptophan und Vitamin B6, welches die Serotoninproduktion noch weiter anregt. Dazu liefern sie schnelle Energie, wenn der Winterblues mal wieder zuschlägt und Sie eigentlich lieber im Bett bleiben würden. Ein guter Grund, morgens eine Banane zu essen oder zwischendurch als Snack!