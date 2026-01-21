Finger weg im Winter: Diese Lebensmittel kühlen Ihren Körper aus

Die Kälte lässt nicht nach und wir versuchen alles, um uns warm zu halten. Doch wussten Sie, dass bestimmte Lebensmittel Ihren Körper zusätzlich abkühlen können? Wir verraten, welche Produkte Sie jetzt besser meiden sollten, um den Winter ohne Frösteln zu überstehen.

Wenn Sie die Kälte vertreiben wollen, sollten Sie unbedingt einige "kühlende" Nahrungsmittel meiden. Denn sie entziehen Ihrem Körper Wärme, was nicht nur kalte Füße und Hände zur Folge hat, sondern auch dafür sorgt, dass Ihr Körper zusätzliche Energie aufwenden muss, um sich warm zu halten. Wer folgende Lebensmittel aus seinem Speiseplan streicht, tut dem Körper im Winter etwas Gutes.

Exotische Früchte

© Getty Images

Orangen, Kiwis oder Ananas: Im Winter holen wir uns gerne mit Früchten etwas Sommer auf den Teller. Doch das ist weder nachhaltig noch wärmend. Während sie uns mit ihrem fruchtigen Geschmack und einer Extraportion Vitamin C beglücken, haben sie einen Nachteil: Sie kühlen den Körper aus. Diese Früchte enthalten viel Wasser und natürliche Säuren, die die innere Wärme reduzieren können. Zwar sind sie reich an Nährstoffen, aber gerade im Winter sind sie nicht die beste Wahl, wenn Sie Ihrem Körper zusätzliche Wärme schenken möchten.

Rohkost

© Getty Images

Gemüse ist gesund, keine Frage, doch roh ist es im Winter nicht unbedingt die beste Idee. Frischer Salat, Tomaten oder Gurken haben nämlich einen unschönen Nebeneffekt: Sie kühlen den Körper! Besonders bei extrem niedrigen Temperaturen kann der Körper Schwierigkeiten haben, die Temperatur auszugleichen, wenn er kalte Rohkost verdauen muss. Stattdessen sollten Sie jetzt zu warmen Mahlzeiten wie Suppen oder Eintöpfen greifen, die Ihrem Körper guttun und ihn von innen heraus wärmen.

Kalte Milchprodukte

© Getty Images

Viele von uns lieben Joghurt, frische Milch oder einen cremigen Frischkäse. Doch auch hier gilt: Weniger ist mehr, wenn es draußen eisig ist. Diese Milchprodukte haben einen kühlenden Effekt auf Ihren Körper, der in den kalten Monaten zu einem echten Problem werden kann. Besonders die kalte Milch oder der erfrischende Joghurt nehmen Ihnen die nötige Wärme. Wenn es draußen frostig ist, ist es besser, auf wärmende Alternativen wie heiße Tees oder warme Gerichte zurückzugreifen.

Stark gekühlte Getränke

© Getty Images

Kalte Getränke wie Eistee, Limonade oder eisgekühlte Limonade mögen im Sommer die perfekte Erfrischung sein, im Winter jedoch tun Sie Ihrem Körper damit keinen Gefallen. Durch die eisige Kälte müssen Sie Ihren Kreislauf ordentlich anstrengen, um die Temperatur wieder auszugleichen. Das Ergebnis? Sie fühlen sich noch kälter, als Sie es ohnehin schon tun! Besser ist es, zu heißen Getränken wie frischem Tee oder einem würzigen Zimtgetränk zu greifen. Diese helfen nicht nur dabei, sich von innen zu wärmen, sondern tun auch Ihrer Seele gut!