Kostet viel Geld: Diesen Backofen-Fehler machen alle!
© Getty Images

Energieverschwendung

Kostet viel Geld: Diesen Backofen-Fehler machen alle!

16.01.26, 12:50
Sie möchten beim Kochen und Backen ordentlich Geld sparen? Dann sollten Sie aufpassen! Denn gerade beim Backofen schleicht sich bei vielen von uns ein großer Fehler ein, der uns am Ende bares Geld kostet. 

Es ist fast schon ein Automatismus: Wenn Sie ein Rezept aufschlagen, werden Sie meistens dazu aufgefordert, den Backofen zuerst vorzuheizen. Doch was viele nicht wissen: In den meisten Fällen ist das Vorheizen des Backofens völlig überflüssig und vergeudet unnötig Energie. Zwar ist es auf vielen Rezepten vermerkt, aber die Realität zeigt: Die Zeitersparnis ist minimal, der Energieverbrauch hingegen enorm. Wer darauf verzichtet, kann bis zu 20 % Strom sparen! Wir verraten, worauf Sie achten müssen.

Warum das Vorheizen überhaupt empfohlen wird

Kostet viel Geld: Diesen Backofen-Fehler machen alle!
© Getty Images

Die Empfehlung, den Backofen vorzuheizen, kommt nicht von ungefähr. Es gibt einfach so viele verschiedene Öfen, die zum Teil unterschiedlich lange zum Aufheizen benötigen. Um hier eine einheitliche Basis zu schaffen, wird in den Rezepten verlangt, den Ofen auf die angegebene Temperatur vorzuheizen, sodass die Garzeit überall gleich ist. Doch wie Öko-Test herausfand, ist das ein enormer Energieverlust, der sich kaum rentiert.

Bei diesen Gerichten ist Vorheizen überflüssig

Für die meisten Gerichte brauchen Sie den Ofen also nicht vorzuheizen! Wenn Sie Aufläufe, Kuchen, Braten, Brot (auch Hefeteig!) oder Tiefkühlware zubereiten, können Sie den Ofen ruhig auf kaltem Wege starten. Schmorgerichte und Eintöpfe kommen ebenso ohne Vorheizen aus. Der langsame Temperaturanstieg hat sogar den Vorteil, dass das Gericht gleichmäßiger und zarter gart.

Wann das Vorheizen wirklich nötig ist

Kostet viel Geld: Diesen Backofen-Fehler machen alle!
© Getty Images

Natürlich gibt es auch Ausnahmen, bei denen Sie nicht auf das Vorheizen verzichten sollten. Besonders bei empfindlichen Teigen, wie etwa für Biskuit, Brandteig oder Soufflé, ist der heiße Ofen entscheidend, damit der Teig nicht zusammenfällt und seine fluffige Konsistenz behält. Bei Keksen, die meist eine sehr kurze Backzeit haben, reicht es auch nicht, den Ofen nachträglich hochzufahren. Hier kann sich das Vorheizen durchaus lohnen.

