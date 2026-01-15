Achtung: Diese Lebensmittel haben im Airfryer nichts verloren

Der Airfryer ist praktisch und zaubert im Handumdrehen knusprige Pommes, leckere Chicken Wings und vieles mehr, ganz ohne fettiges Öl. Doch bei einigen Lebensmitteln sollten Sie vorsichtig sein. Manche Zutaten können nicht nur das Ergebnis verderben, sondern auch das Gerät beschädigen.

Der Airfryer ist ein wahres Multitalent in der Küche und zaubert weit mehr als nur knusprige Pommes! Von Linsenbällchen bis hin zu zartem Fisch lassen sich im Handumdrehen zahlreiche Köstlichkeiten zubereiten. Doch Vorsicht: Einige Lebensmittel haben in der Heißluftfritteuse nichts verloren. Wer sie trotzdem verwendet, riskiert eine Sauerei und sogar Brandgefahr. Wenn Sie die folgenden Zutaten meiden, sind Sie auf der sicheren Seite.

Wasserreiches Gemüse und Obst

© Getty Images

Gemüsearten wie Gurken, Wassermelonen, Spinat oder Grünkohl haben in der Heißluftfritteuse nichts verloren. Warum? Diese Lebensmittel enthalten einen hohen Wasseranteil und das sorgt im Airfryer für eine einzige Katastrophe: Die Lebensmittel werden matschig statt knusprig das Gericht wird alles andere als appetitlich.

Leichtgewichtige Lebensmittel

Sehr leichte Lebensmittel wie frischer Spinat, lose Salatblätter, dünnes Reispapier, Toast oder getrocknete Kräuter sind zu filigran für den kräftigen Luftstrom des Airfryers. Sie können sich im Gerät verfangen, ins Heizelement geraten oder einfach wild hin und her fliegen und dabei verbrennen. Das bedeutet Chaos, Rauch und oft auch eine fette Sauerei.

Fettreiche Lebensmittel

Es ist verlockend, Speck, marmoriertes Fleisch oder fettige Würstchen im Airfryer zuzubereiten, doch der hohe Fettgehalt birgt ein Risiko. Beim Erhitzen schmilzt das Fett und tropft ab. Dabei kann es sich am Boden des Geräts sammeln und überhitzen. Das Resultat? Rauchentwicklung, unangenehme Gerüche und schlimmstenfalls sogar Brandgefahr. Wenn Sie diese Lebensmittel trotzdem zubereiten möchten, sollten Sie unbedingt einen Multifunktionskorb oder Spritzschutzdeckel verwenden und das Ganze stets im Auge behalten!

Käse

© Getty Images

Mozzarella-Sticks, Halloumi oder anderer schmelzender Käse sind ebenfalls problematisch im Airfryer. Der hohe Fettanteil des Käses kann das Gerät schnell verschmutzen, da es heruntertropft und sich an der Heizspirale festsetzt. Noch schlimmer: Fettspritzer könnten in den Luftstrom gelangen und das Gerät beschädigen. Möchten Sie trotzdem Mozzarella-Sticks oder Halloumi im Airfryer zubereiten? Dann achten Sie darauf, einen passenden Korb oder Schutzdeckel zu verwenden, um die Fettspritzer zu vermeiden.

Gerichte mit Blätterteig

Blätterteig ist ein weiteres Lebensmittel, das im Airfryer nicht immer ein perfektes Ergebnis liefert. Durch die ungleichmäßige Hitzeverteilung im Gerät kann es dazu kommen, dass Blätterteig an einigen Stellen schon fast verbrannt ist, während andere Teile noch roh sind. Lieber die Teigkreationen im klassischen Backofen zubereiten, wo alles schön gleichmäßig gart.

Lebensmittel mit nasser Panade

Leider hat eine nasse Panade im Airfryer keine Chance auf eine perfekte Kruste. Die heiße Luft kann die feuchte Panade einfach nicht knusprig werden lassen. Stattdessen löst sich die Panade oft ab und wird matschig oder klumpig. Für ein ideales Ergebnis sollten Sie auf vorgebackene oder vorfrittierte Produkte zurückgreifen.