Mit diesen Tipps halten Sie den Dry January garantiert durch

Der Dry January ist halb geschafft. Mit diesen einfachen, alltagstauglichen Tipps halten Sie auch den Rest des Jänners durch.

Der Jänner ist zur Hälfte geschafft! Die guten Vorsätze leben noch, die Weinflasche im Regal staubt ein und trotzdem kommt langsam die Frage auf: Wie halte ich das noch zwei weitere Wochen durch? Keine Sorge: Mit ein paar smarten Strategien wird der Dry January nicht nur machbar, sondern überraschend entspannt.

© Getty Images

1. Tauschen statt verzichten

Verzicht fühlt sich immer härter an als Austausch. Statt „gar nichts“ lieber zu alkoholfreien Alternativen greifen: alkoholfreies Bier, Mocktails, Spritz-Varianten ohne Alkohol oder einfach fancy Wasser mit Zitrone, Beeren oder Rosmarin.

2. Machen Sie es sich social-media-tauglich

Klingt banal, hilft aber: Ein schönes Glas, Eiswürfel, eine Scheibe Orange. Wer das Gefühl hat, etwas Besonderes zu trinken, vermisst den Alkohol deutlich weniger. Außerdem: Niemand fragt nach, wenn Ihr Drink gut aussieht.

3. Trigger erkennen (und austricksen)

Für viele ist Alkohol weniger Gewohnheit als Ritual: der Feierabend, das Dinner, das Wochenende. Tauschen Sie das Ritual aus - zum Beispiel durch einen Tee am Abend, ein heißes Bad oder einen Spaziergang. Der Kopf will Entspannung, nicht unbedingt Alkohol

4. Planen Sie die heiklen Situationen

Ein Dinner, eine Party oder ein spontanes Treffen? Entscheiden Sie vorher, was Sie trinken. Wer vorbereitet ist, kommt gar nicht erst ins Wanken. Bonuspunkt: Sie können selbstbewusst bleiben, statt zu erklären, warum Sie „heute nichts trinken“.

5. Nutzen Sie den körperlichen Boost

Besserer Schlaf, klarerer Kopf, mehr Energie - all das ist kein Mythos. Beobachten Sie bewusst, was sich verändert. Das motiviert enorm, dranzubleiben, wenn der innere Schweinehund am Wochenende laut wird.

6. Erinnern Sie sich ans „Warum“

Mehr Fokus, bessere Haut, gesünderer Start ins Jahr oder einfach Selbstdisziplin testen? Schreiben Sie sich Ihr persönliches Warum auf oder speichern Sie es im Handy. An schlechten Tagen wirkt das Wunder.

Die zweite Hälfte des Dry January fühlt sich oft schwerer an als der Start. Aber mit diesen Tipps geht es easy.