TikTok, KI & Superfoods: Das sind die heißesten Food-Trends 2026

Superfoods, Mocktails und KI in der Küche: Der österreichische Online-Supermarkt Gurkerl hat einen Blick in die kulinarische Zukunft geworfen und verrät, welche Food Trends 2026 unser Ess- und Trinkverhalten prägen werden. Spoiler: Es geht um weit mehr als nur Geschmack.

Nicht nur Mode und Interior erfinden sich jedes Jahr neu, auch unser Essen bekommt 2026 ein Upgrade. Neue Food-Trends erobern die Teller und sorgen für frischen Wind in der Küche und im Einkaufskorb. Laut Gurkerl.at stehen Gesundheit, smarte Technologie, bewusster Genuss und Social Media im Mittelpunkt. Wir haben genauer hingeschaut und sagen: So spannend war Essen lange nicht mehr. Hier kommen die vier wichtigsten Trends, die das neue Jahr dominieren.

1. Essen wird zur Selfcare

© Getty Images

Essen wird 2026 noch mehr zur “Selfcare”-Gewohnheit. Essen soll nicht nur satt machen, sondern uns von innen heraus stärken, für Darm, Haut, Immunsystem und Energielevel. Superfoods feiern ein Comeback, Probiotika sind überall und Protein steckt ebenfalls in allem. Die Nachfrage nach Chia, Spirulina, Heidelbeeren & Co. ist zuletzt um satte 32 Prozent gestiegen. Probiotische Drinks wie Kombucha oder Kefir legen sogar um 45 Prozent zu.

Der heimliche Star des Jahres? Kollagen. Ob im Drink, Snack oder Dessert, Anti-Aging kommt jetzt zum Trinken. Social Media treibt den Trend zusätzlich an und der Markt um Beauty Foods boomt wie nie zuvor.

2. Alkoholfrei genießen

Alkoholfrei ist 2026 cool, bewusst und absolut salonfähig. Was früher noch ein Kompromiss war, ist 2026 eine bewusste Lifestyle-Entscheidung. Die Bestellungen alkoholfreier Alternativen sind bereits um 40 Prozent gestiegen, Tendenz steigend. Alkoholfreie Drinks werden komplexer, kreativer und hochwertiger, denn Mocktails, alkoholfreier Wein, Bier und Kombucha zeigen: Genuss braucht keinen Alkohol mehr. 2026 werden auch ältere Zielgruppen verstärkt zugreifen, alkoholfrei wird zur Premium-Wahl für alle!

3. KI kocht jetzt mit

Künstliche Intelligenz zieht 2026 endgültig in unsere Küchen ein, denn die KI wird zum persönlichen Küchenhelfer. Sie erstellt Einkaufslisten, plant Mahlzeiten und liefert Rezeptideen, abgestimmt auf Alltag, Familie und Stimmung. Quasi ein digitaler Sous-Chef, der nie müde wird. Kochen wird damit entspannter, schneller und überraschend kreativ.

4. TikTok entscheidet, was wir essen

© Getty Images

Ein Video geht viral und zack, ist das Produkt ausverkauft. Social Media bestimmt auch 2026, was wir kaufen, posten und probieren. Nach der Dubai-Schokolade und den legendären Fruit Cakes von Cedric Grolet ist klar: Süßes geht immer. Besonders, wenn es spektakulär aussieht, limitiert ist oder Influencer:innen schwärmen. In unsicheren Zeiten gönnen wir uns kleine Genüsse und Food-Hypes liefern genau das. Welcher Trend 2026 explodiert? Noch offen.

Ein klarer Hinweis: Süßigkeiten bleiben im Fokus, könnten aber stärker mit Wellbeing-Aspekten kombiniert werden, weniger Zucker, funktionale Inhaltsstoffe, smarter Genuss.