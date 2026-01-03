Veganuary: Diese pflanzlichen Rezepte sind alles andere als langweilig

Veggie Genuss: Vier kreative Rezepte mit ganz viel Gemüse Heute bleibt Fleisch und Fisch außen vor – stattdessen gibt’s Gemüse in Bestform: Brokkoli-Steak auf Ajvar-Hummus, Röstgemüse auf Vollkorn-Pita, eine herzhafte Gemüse-Tarte und Ofen-Gemüse-Palatschinken. Bunt, aromatisch und garantiert alles andere als langweilig.