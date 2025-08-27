Veggie Genuss: Vier kreative Rezepte mit ganz viel Gemüse

Mit dieser Zutat wird Apfelmus ohne Zucker NOCH besser

Apfelmus ohne Zucker ist schon ein Klassiker – aber mit einer Zutat wird es unwiderstehlich! Ob zu Pfannkuchen, Milchreis, Porridge, im Joghurt oder einfach pur vom Löffel: Dieses Rezept bringt den Apfelgeschmack ganz groß raus und hält monatelang im Glas.