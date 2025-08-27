Veggie Genuss: Vier kreative Rezepte mit ganz viel Gemüse

Heute bleibt Fleisch und Fisch außen vor – stattdessen gibt’s Gemüse in Bestform: Brokkoli-Steak auf Ajvar-Hummus, Röstgemüse auf Vollkorn-Pita, eine herzhafte Gemüse-Tarte und Ofen-Gemüse-Palatschinken. Bunt, aromatisch und garantiert alles andere als langweilig.
Brokkoli-Steak auf Ajvar-Hummus
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 800 g Brokkoli
- 2 Bio-Zitronen
- 3 Knoblauchzehen
- 80 g Butter
- Salz
- Pfeffer
- 40 g Macadamianüsse
- 2 Stängel Petersilie
- 2 Stängel Dill
- 200 g Hummus
- 2 EL Ajvar
- 1 EL Zitronensaft
ZUBEREITUNG *LEICHT *45 MIN
- Den Ofen auf 200 °C Heißluft vorheizen. Ein Backblech (ca. 30 x 40 cm) mit Backpapier auslegen. Brokkoli und Zitronen abbrausen. Brokkoli in große Röschen teilen, dann in etwa fingerdicke Scheiben schneiden. Auf das Blech legen.
- Zitronen in Spalten schneiden. Knoblauch abziehen und in eine Schüssel pressen. Butter schmelzen und mit dem Knoblauch verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und beidseitig auf den Brokkoli streichen. Dazwischen die Zitronenspalten verteilen und alles im Ofen ca. 25 Minuten rösten.
- Macadamianüsse hacken und in den letzten ca. 10 Minuten über den Brokkoli streuen. Petersilie und Dill abbrausen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und hacken.
- Hummus mit Ajvar verrühren und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Creme auf Teller streichen und mit Brokkoli und Zitronen belegen. Mit Kräutern bestreut servieren.
Röstgemüse auf Vollkorn-Pita
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 200 g Kürbisfruchtfleisch,
- 1 Zwiebel,
- 2 Knoblauchzehen,
- 400 g Kirschparadeiser,
- 1/2 Handvoll Basilikum,
- 2 junge Zucchini,
- 200 g Grünkohl,
- 2 EL Olivenöl,
- Salz,
- Pfeffer,
- 4 Vollkorn- Pitas,
- 100 g Ricotta,
- 3 EL geröstete Pinienkerne,
- Olivenöl zum Beträufeln
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 10 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Das Kürbisfruchtf leisch in feine Scheiben oder Spalten schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein würfeln.
- Die Kirschparadeiser waschen und vierteln. Das Basilikum waschen, trockenschütteln, die Blättchen abzupfen und zur Hälfte fein hacken. Die Zucchini waschen, putzen und längs in feine Scheiben hobeln. Den Grünkohl waschen, putzen, von dicken Blattrippen befreien und klein schneiden.
- Die Kürbisspalten und die Hälfte der Paradeiser auf einem Blech verteilen, mit 1 EL Öl bepinseln und im Ofen ca. 20 Minuten backen.
- In einem Topf das restliche Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin unter Rühren hell anschwitzen. Die übrigen Kirschparadeiser dazugeben und alles ca. 10 Minuten köcheln lassen, anschließend salzen, pfeffern und das gehackte Basilikum unterrühren.
- Die Pitabrote auf das 2. Blech legen und mit der Paradeiser-Basilikum-Mischung bestreichen. Mit Kürbisspalten, Kirschparadeiser vom Blech, Zucchinischeiben und Grünkohl belegen. Die Pitas ca. 15 Minuten backen, bis der Belag heiß und die Pita-Brote knusprig sind.
- Herausnehmen, mit zerbröckeltem Ricotta, gerösteten Pinienkernen und frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen und leicht mit Olivenöl beträufeln. Die Pitas mit dem restlichen Basilikum bestreuen und servieren.
Gemüse-Tarte
ZUTATEN FÜR 1 FORM (22 CM)
Für den Teig:
- 200 g Mehl und zum Arbeiten,
- 2 Prisen Salz,
- 120 g Butter und für die Form
Für die Füllung:
- 150 g Baby-Spinat,
- 2 rote Paprikas,
- 4 Paradeiser,
- 1 Knoblauchzehe,
- 2 EL Olivenöl,
- Salz,
- Pfeffer,
- 3 Eier,
- 100 ml Obers,
- 50 g geriebener Parmesan,
- 200 g Ricotta,
- 125 g Mozzarella,
- 200 g Kirschparadeiserrispen
ZUBEREITUNG *MITTEL *2 H 25 MIN
- Für den Teig das Mehl mit dem Salz vermischen. Die Butter in kleinen Stücken darüber verteilen und alles zu Bröseln verreiben. Mit etwa 50 ml kaltem Wasser zu einem glatten Teig verkneten und als Kugel in Frischhaltefolie einschlagen. Im Kühlschrank ca. 1 Stunde ruhen lassen.
- Spinat putzen und waschen. Paprikaschoten waschen, halbieren, entkernen und würfeln. Paradeiser waschen, vierteln, entkernen und würfeln. Knoblauch abziehen und fein schneiden.
- Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikaschoten darin ca. 2 Minuten anbraten. Knoblauch hinzufügen und glasig werden lassen. Spinat in die Pfanne geben und zusammenfallen. Vom Herd nehmen und Paradeiser hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwas abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Eine Tarteform (ca. 22 cm ø) mit Butter fetten. Eier mit Obers, Parmesan und Ricotta verquirlen. Mit Pfeffer würzen. Mozzarella in dünne Scheiben schneiden.
- Den Teig auf bemehlter Fläche rund ausrollen und die Form damit bis zum Rand hoch auslegen. Pfanneninhalt auf dem Teigboden verteilen und mit der Eiermischung übergießen.
- Mit Mozzarella belegen und im Ofen ca. 40 Minuten backen. In dieser Zeit die Kirschparadeiser waschen und die Tarte zum Servieren damit belegen.
Ofen-Gemüse-Palatschinke
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Backblech:
- 1 EL Olivenöl
Für die Grillpfanne:
- 100 g TK- Erbsen,
- Salz,
- 1 junge Zucchini,
- 3 Lauchzwiebeln,
- 1 rote Chilischote,
- 125 g Mozzarella,
- 1/2 Handvoll Portulak,
- 125 g Mehl,
- 1 TL Backpulver,
- 5 Eier,
- 125 ml Milch,
- 70 ml prickelndes Mineralwasser,
- Pfeffer
ZUBEREITUNG *LEICHT * 55 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, mit dem Öl beträufeln und in den Ofen schieben. Die Erbsen in Salzwasser 2 Minuten blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Zucchini waschen, putzen und längs in dünne Scheiben hobeln.
- Eine Grillpfanne erhitzen, leicht ölen und die Zucchinischeiben darin kurz auf beiden Seiten braten, bis sie ein Grillmuster aufweisen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und schräg in 5-6 cm lange Stücke schneiden.
- Die Chilischote waschen, putzen und fein würfeln. Mozzarella abtropfen lassen und in dünne Scheiben schneiden. Portulak verlesen, waschen und trockenschleudern.
- In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Eier, Milch, Mineralwasser und 1/2 TL Salz zu einem glatten Teig verrühren. Das heiße Blech herausnehmen, den Teig darauf ausgießen und durch Schwenken gleichmäßig verteilen.
- Mit Zucchini, Lauchzwiebeln, Chiliwürfeln, Erbsen und Mozzarellascheiben belegen und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Die Ofen-Palatschinke mit Pfeffer übermahlen, mit Portulak bestreuen und servieren.
Guten Appetit!