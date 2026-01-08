Vegane Airfryer-Rezepte für jeden Tag: Lecker, gesund und kinderleicht

Der Veganuary ist die perfekte Gelegenheit, sich ein wenig mehr pflanzlicher zu ernähren. Das Beste? Vegane Gerichte müssen nicht kompliziert oder zeitaufwendig sein! Besonders mit einem Airfryer lassen sich unglaublich leckere und gesunde Gerichte in Rekordzeit zubereiten.

Eine vegane Ernährung muss weder langweilig noch kompliziert sein. Mit einem Airfryer lassen sich nicht nur fettarme, sondern auch blitzschnelle und unglaublich leckere pflanzliche Gerichte zaubern! Ob knusprige Karfiol-Wings, aromatische Linsenbällchen oder der süße French Toast mit Banane: Hier kommen die besten veganen Airfryer-Rezepte, die nicht nur einfach nachzukochen sind, sondern auch garantiert jeden Geschmack treffen!

Linsenbällchen mit Tomaten-Dip

Ein absoluter Klassiker für alle, die es herzhaft mögen: Linsenbällchen mit einem aromatischen Tomaten-Dip. Schnell gemacht, voller Proteine und einfach köstlich!

Zutaten für 2 Portionen:

150 g rote Linsen (gekocht)

1 EL Tomatenmark

2 EL Paniermehl

1 Knoblauchzehe

1 TL italienische Kräuter

Salz, Pfeffer

Für den Dip:

100 g passierte Tomaten

1 TL Olivenöl

1 TL getrocknete Kräuter (z. B. Oregano, Basilikum)

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Linsen mit Tomatenmark, Paniermehl, Knoblauch und Kräutern vermengen, gut würzen und zu kleinen Bällchen formen. Die Bällchen bei 200 Grad im Airfryer für 12 Minuten goldbraun backen. Währenddessen den Dip zubereiten: Passierte Tomaten mit Olivenöl, Kräutern und Gewürzen vermengen und für die letzten 5 Minuten ebenfalls in den Airfryer stellen – so entsteht eine warme, leckere Sauce zum Dippen.

Karfiol-Wings

Mit Karfiol lässt sich fast jedes "nicht-vegane" Gericht nachahmen. Diese Karfiol-Wings sind würzig, knusprig und perfekt für einen Snack oder als Beilage!

Zutaten für 2 Personen:

Für die Panade:

40 g Mehl

0,5 TL Salz

0,5 TL Paprikapulver (edelsüß)

0,5 TL Zwiebelgranulat

0,5 TL Knoblauchpulver

40 ml Chilisauce

40 ml vegane Kochcreme

Für die Karfiol-Wings:

300 g Blumenkohlröschen

100 g Panko oder Paniermehl

nach Belieben BBQ-Sauce

Zubereitung:

Mehl mit den Gewürzen und Chilisauce zu einem glatten Teig vermengen. Die Blumenkohlröschen darin wälzen und mit Panko panieren. Im Airfryer bei 180 Grad für 15 Minuten goldbraun backen. Nach der Backzeit die Wings mit BBQ-Sauce bestreichen und servieren – dazu passt ein cremiges Knoblauchdressing perfekt!

Gefüllte Süßkartoffeln

Gefüllte Süßkartoffeln sind nicht nur gesund, sondern auch super vielseitig. In Kombination mit schwarzen Bohnen und Avocado entsteht ein unwiderstehliches, veganes Gericht.

Zutaten für 2 Portionen:

2 große Süßkartoffeln

1 Dose schwarze Bohnen

1 Avocado

1 Frühlingszwiebel

1 TL Kreuzkümmel

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Süßkartoffeln waschen und im Airfryer bei 200 Grad für etwa 30 Minuten backen, bis sie weich sind. Währenddessen die Bohnen mit Avocado, Frühlingszwiebel und Gewürzen zu einer cremigen Masse vermengen. Die gebackenen Süßkartoffeln aufschneiden, mit der Bohnenmasse füllen und mit frischen Kräutern garnieren. Einfach himmlisch!

Knusprige Tofu-Würfel mit Gemüse

Tofu kann so viel mehr sein als nur langweiliges "Pflanzenschnitzel"! In Kombination mit frischem Gemüse und einer leckeren Marinade wird er im Airfryer zu einem knusprigen Genuss.

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Tofu

200 g Brokkoli

1 rote Paprika

2 EL Sojasauce

1 TL Sesamöl

1 TL Speisestärke

Zubereitung:

Tofu in Würfel schneiden und mit Sojasauce, Sesamöl und Speisestärke marinieren. Das Gemüse klein schneiden. Alles zusammen im Airfryer bei 190 Grad für etwa 15 Minuten knusprig backen. Perfekt als Bowl oder einfach mit Reis servieren!

French Toast mit Banane

Der Klassiker aus der Kindheit, aber diesmal in der veganen Variante! Dieser French Toast mit Banane ist nicht nur lecker, sondern auch perfekt für ein schnelles Frühstück.

Zutaten für 2 Personen:

6 Scheiben Brot oder Toast

250 ml Mandelmilch

1–2 Bananen

1 gehäufter TL Zimt

Zubereitung:

Die Bananen zerdrücken, Mandelmilch und Zimt dazugeben und gut vermengen. Die Brotscheiben in die Mischung tunken und im Airfryer bei 220 Grad für etwa 8 Minuten backen – bei der Hälfte der Zeit einmal wenden. Mit Ahornsirup oder deinem Lieblingssirup servieren. Ein süßer Start in den Tag!

Tipp: Besonders reife Bananen eignen sich hervorragend, da sie für eine besonders aromatische "Panade" sorgen. Perfekt, um braune Bananen zu verwerten!