Veganuary leicht gemacht: So ersetzen Sie in Rezepten Eier, Obers & Co.
Vegan-Hacks

Veganuary leicht gemacht: So ersetzen Sie in Rezepten Eier, Obers & Co.

07.01.26, 11:57
Vegan kochen im Veganuary? Kein Problem, bis Eier, Butter & Sahne ins Spiel kommen. Doch keine Sorge: Auch die „schwierigen Zutaten“ lassen sich clever ersetzen. Wie veganes Backen und Kochen ganz ohne Frust gelingt, zeigen wir hier. 

Der Veganuary ist da, und mit ihm die Lust, pflanzlich zu kochen, zu backen und Neues auszuprobieren. Klingt gut, schmeckt oft großartig, aber manche Zutaten machen es einem nicht gerade leicht. Eier, Butter, Milch oder Schlagobers fühlen sich in vielen Rezepten einfach unersetzlich an. Die gute Nachricht: Sind sie aber nicht. Man muss nur wissen, womit. 

Veganuary leicht gemacht: So ersetzen Sie in Rezepten Eier, Obers & Co.
© Getty Images

Hier kommt Ihr Überblick über die „schwierigen Fälle“ in der veganen Küche und wie Sie sie ganz unkompliziert ersetzen können. 

So können Sie Eier ersetzen

Eier sind kleine Multitalente: Sie binden, lockern, machen saftig oder fluffig. Der Ersatz hängt also davon ab, was das Ei im Rezept eigentlich tun soll. 

Zum Binden (z. B. in Laibchen, Aufläufen):

  • Leinsamen- oder Chiasamen-Ei (1 EL gemahlen + 3 EL Wasser)
  • Kichererbsenmehl mit Wasser 

Für fluffige Kuchen & Muffins:

  • Apfelmus oder zerdrückte Banane
  • Pflanzlicher Joghurt

Für luftige Desserts:

  • Aquafaba (das Abtropfwasser von Kichererbsen!), lässt sich sogar steif schlagen 

So können Sie Milch ersetzen 

Milch zu ersetzen ist im Veganuary fast schon die leichteste Übung.

  • Haferdrink: neutral, perfekt für Kaffee & Backen
  • Sojadrink: proteinreich, gut für herzhafte Gerichte
  • Mandel- oder Cashewdrink: leicht süßlich, ideal für Desserts

Achten Sie beim Backen auf ungesüßte Varianten, sonst wird der Kuchen schneller Dessert als geplant. 

Butter ersetzen: Geschmacksträger mit Alternativen

Butter sorgt für Aroma und Konsistenz, lässt sich aber gut ersetzen:

  • Vegane Margarine: 1:1 Ersatz, unkompliziert
  • Kokosöl: besonders für Kekse und Kuchen
  • Pflanzliche Öle: z. B. Raps- oder Sonnenblumenöl (ca. 80 % der Buttermenge) 

Schlagobers: So geht cremig auch vegan 

Für Suppen, Saucen oder Desserts braucht es keine Kuh:

  • Hafer- oder Sojacreme: perfekt zum Kochen

  • Cashewcreme: Cashews einweichen, pürieren, fertig

  • Kokosmilch: ideal für Currys und Süßspeisen 

Gelatine: Pflanzlich ganz entspannt

  • Agar-Agar: aus Algen, sehr ergiebig
  • Pektin: ideal für Marmeladen und Desserts 

 

Im Veganuary geht es nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern neugierig zu sein. Wer versteht, welche Funktion eine Zutat im Rezept hat, findet fast immer eine pflanzliche Alternative. Und manchmal entsteht dabei sogar ein neues Lieblingsgericht.

