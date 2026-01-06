Kaiserschmarrn, Schoko-Mousse & Co. vegan zubereiten

Nach all den herzhaften Highlights darf es abschließend auch etwas Süßes sein – wenn wir schon dabei sind, verzichten wir auch hier auf tierische Produkte!
Kaiserschmarrn mit Karamell-Birnen
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 3–4 Birnen
- 1/2 Bio-Zitrone
- 2 EL Rum
- 270 g Mehl
- 4 TL Backpulver
- 2 Prisen Salz
- 2 EL Vanillezucker
- 180 g Zucker
- 300 ml Sojadrink
- 30 g Rosinen
- 2 EL Pflanzenöl oder nach Bedarf
- 2 EL Staubzucker und zum Bestäuben
- 130 ml veganes Kochobers
- 150 ml Pflanzencreme
- 1 EL Bio-Zitronenschale in Zesten
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN
- Die Birnen schälen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden. Die Zitrone heiß waschen, trockentupfen, die Schale in feinen Zesten abreiben und den Saft auspressen. Beides in einem Topf mit den Birnen zugedeckt 10–15 Minuten bei geringer Hitze dünsten. Dabei gelegentlich umrühren und zum Schluss den Rum untermischen.
- Das Mehl mit dem Backpulver und 1 Prise Salz in eine Schüssel sieben. Vanillezucker und 50 g Zucker zufügen und alles gut vermischen. Den Sojadrink zugießen und alles zu einem glatten Teig mixen. Zuletzt die Rosinen unterheben.
- In einer beschichteten Pfanne das Öl erhitzen, den Teig hineingeben und zugedeckt 3–5 Minuten stocken lassen. Anschließend wenden und die zweite Seite ebenfalls goldbraun braten. Mit einem Pfannenwender in mundgerechte Stücke zerteilen, mit Staubzucker bestäuben und den Schmarrn rundherum goldbraun braten. Bei Bedarf noch etwas Öl zugeben.
- In einem Topf den übrigen Zucker schmelzen und goldbraun karamellisieren lassen. Dann das Kochobers und 1 Prise Salz mit dem Schneebesen einrühren. Alles nochmals aufkochen und den Karamell unter Rühren wieder loskochen.
- Die Pflanzencreme cremig aufschlagen. Den Kaiserschmarrn auf Teller verteilen und leicht mit Staubzucker bestäuben. Die Birnen daneben anrichten und mit der Karamellsauce beträufeln. 1–2 EL Mandelobers dazugeben, wie die Birnen mit Zitronenzesten garnieren.
Chocolate Cookies
© StockFood
ZUTATEN FÜR 8-10 STÜCK
- 100 g Zartbitter-Schokolade
- 3 EL Kokosöl
- 120 g Cashewmus
- 100 g Ahornsirup
- 1 TL Vanilleextrakt
- 50 g Maniokmehl
- 40 g Erdmandelmehl
- 1/2 TL Backpulver
- 1/2 TL Meersalzflocken
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Schokolade hacken. Kokosöl schmelzen lassen. In einer Schüssel mit Cashewmus, Ahornsirup und Vanille verrühren. Maniokmehl mit Erdmandelmehl und Backpulver vermischt darübersieben und alles zu einem glatten Teig vermischen. Etwa die Hälfte der Schokolade untermischen.
- Masse in 8–10 Klecksen mit Abstand auf das Backblech setzen. Zu großen, runden Cookies leicht flachdrücken. Mit der übrigen Schokolade und etwas Salz bestreuen. Im Ofen auf der mittleren Schiene ca. 10 Minuten goldbraun und saftig backen. Lauwarm oder abgekühlt servieren.
Avocado-Schokoladen-Mousse
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 3 Avocados
- 75 g Reissirup
- 70 g Kakaopulver
- 1 TL Vanilleextrakt
- 1 Prise Salz
- 80 ml Mandelmilch
- 1 Orange
ZUBEREITUNG * LEICHT * 10 MIN + 3 H KÜHLEN
- Avocados halbieren, entkernen und schälen. Fruchtfleisch herauslösen und mit Reissirup, Kakaopulver, Vanilleextrakt, Salz und Mandelmilch in eine Küchenmaschine füllen.
- Auf hoher Stufe etwa 2 Minuten glatt und cremig pürieren. In Schälchen füllen und 3 Stunden kalt stellen.
- Vor dem Servieren die Orange großzügig schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Avocado-Schokomousse mit Orange garnieren und servieren.
Kürbis-Schokoladen-Bites
© StockFood
ZUTATEN FÜR 30 STÜCK
- 250 g Hokkaidokürbis
- 3 EL Erdnussbutter ohne Stücke
- 2 EL feiner Zucker
- 2–3 EL Kokosmehl
- 1 Msp. Lebkuchengewürz
- 100 g Kakaobutter
- 300 g vegane Zartbitter-Schokolade
- 50 g Zartbitter-Schokoladenstreusel
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 30 MIN + 2 H KÜHLEN
- Den Backofen auf 150 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Kürbis in Spalten schneiden und auf dem Backblech verteilen. Im Ofen 25–30 Minuten weich garen. Dann mit Erdnusscreme und Zucker pürieren. Kokosmehl und Gewürz untermengen und den Teig auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- Kakaobutter schmelzen und ebenfalls untermischen. Die Masse anziehen lassen, bis sie formbar ist. Etwa 30 Kugeln daraus formen und im Kühlschrank ca. 2 Stunden fest werden lassen.
- Die dunkle Schokolade hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen. Etwas abkühlen lassen. Die Kürbiskugeln mit einer Pralinengabel durch die Schokolade ziehen und in den Schokostreuseln wälzen. Auf Backpapier setzen und aushärten lassen.
Mohnbuchteln mit Vanillesauce
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
Für die Buchteln:
- 375 g Mehl
- 21 g Germ
- 60 g Zucker
- 170 ml lauwarme Sojamilch
- 40 g Margarine
- 40 g Mohn
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Vanillezucker
- 50 g geschmolzene Margarine
- 1 TL Staubzucker zum Besieben
Außerdem:
- 1 Päckchen Vanillesaucenpulver
- 2 EL Zucker
- 250 ml Sojamilch
- 200 g eingelegte Sauerkirschen
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 25 MIN
- Für die Buchteln das Mehl in eine Schüssel sieben und eine Mulde eindrücken. Den Germ hineinbröckeln, mit 1 EL Zucker, ca. 70 ml Sojamilch und etwas Mehl vom Rand verrühren. Den Vorteig leicht mit Mehl bestauben und ca. 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.
- Margarine, Mohn, Salz, Zitronenabrieb, Vanillezucker und den restlichen Zucker zufügen und alles mit den Knethaken der Küchenmaschine zu einem geschmeidigen, weichen Teig verkneten, der nicht mehr klebt (bei Bedarf noch wenig Sojamilch oder Mehl zufügen). Den Teig zugedeckt ca. 45 Minuten gehen lassen.
- Eine ofenfeste Form (ca. 22 cm ø) mit Margarine ausfetten. Den Teig in etwa 6 gleich große Portionen teilen, zu Kugeln formen und in der übrigen flüssigen Margarine wenden. Die Teigkugeln nebeneinander in die Form setzen und erneut zugedeckt ca. 20 Minuten gehen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Buchteln im heißen Ofen in ca. 30 Minuten goldbraun backen.
- Für die Vanillesauce das Saucenpulver mit Zucker mischen und mit 4 EL Sojamilch glatt rühren. Restliche Sojamilch aufkochen, angerührtes Saucenpulver einrühren und unter weiterem Rühren einmal aufkochen. Vom Herd ziehen, mit Folie abdecken und auskühlen lassen, dabei gelegentlich durchrühren. 6.Zum Servieren die Mohnbuchteln mit Staubzucker bestäuben und einzeln aus der Form lösen. Mit Sauerkirschen und Vanillesauce anrichten.
Apfelkuchen vom Blech mit Vanillecreme
© StockFood
ZUTATEN FÜR 1 FORM (20X30 CM)
Für den Teig:
- 375 g Dinkelmehl und zum Arbeiten
- 1 TL Backpulver
- 2 TL Vanillezucker
- 75 g Zucker
- 1 EL Apfelmus
- 5 EL Wasser
- 150 g Margarine
- 3–4 EL Sojadrink
Für die Füllung:
- 800 g Äpfel
- 1 Vanilleschote
- 300 g Sojatopfen
- 50 g Zucker
- 1/2 TL Flohsamenschalenpulver
- 1 EL Tapioka
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 05 MIN
- Ein Backblech (ca. 20 x 30 cm) mit Backpapier auslegen.Für den Teig alle Zutaten mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem glatten Teig verarbeiten. Etwa zwei Drittel davon auf leicht bemehlter Fläche rechteckig in Blechgröße ausrollen und darauf auslegen. Den Backofen auf 160°C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Für die Füllung die Äpfel schälen, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Vanilleschote halbieren und das Mark herausschaben. Mit Sojatopfen, Zucker, Flohsamenschalen und Tapioka-Stärke verrühren.
- Apfelspalten auf dem Teigboden verteilen und mit der Topfenmischung bestreichen. Restlichen Teig ausrollen (ca. 15 x 20 cm), mit einem Gitterschneider senkrecht darüber rollen und den Teig vorsichtig zu einem Gitter in die Breite ziehen. Den Apfelkuchen damit abdecken. Mit dem Sojadrink bepinseln und im Ofen 25–30 Minuten goldbraun backen. Abkühlen lassen und in Stücke geschnitten servieren.
Pancakes mit Cashew-Frischkäse
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Cashewcreme:
- 200 g Cashewkerne
- 4 EL Sojajoghurt
- 1 EL Zucker
Für die Pancakes:
- 80 g Mehl
- 150 g Kokosmehl
- 2 TL Backpulver
- 250 ml Mandelmilch
- 2 EL Zucker
- 1 Prise Salz
- 2 EL Pflanzenöl
- Mark von 1/2 Vanilleschote
- Pflanzenöl zum Ausbacken
Zum Servieren:
- 100 g Heidelbeeren
- 4–6 EL Agavendicksaft
ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN + 4 H RUHEN
- Die Cashewkerne in einer Schüssel mit Wasser bedecken und mindestens 4 Stunden einweichen. Anschließend abgießen und zusammen mit Sojajoghurt und Zucker in einem starken Mixer so fein wie möglich pürieren. In eine Schüssel umfüllen.
- Für die Pancakes das Mehl und Kokosmehl mit dem Backpulver vermengen. Mandelmilch nach und nach zusammen mit Zucker, Salz, Pflanzenöl und Vanillemark einrühren. Dabei bei der Dosierung der Mandelmilch aufpassen. Bei Bedarf etwas ergänzen oder weglassen.
- In einer Pfanne etwas Pflanzenöl erhitzen und nach und nach ca. 24 kleine Pancakes (6–7 cm ø) ausbacken. Pancakes mit Cashewcreme bestreichen und kleine Teller stapeln. Heidelbeeren verlesen, waschen und trockentupfen. Die Pancakes mit dem Agavendicksaft beträufeln, die Heidelbeeren als Deko darüber verteilen und servieren.
Crème brûlée
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 500 ml Kokosdrink
- 2 EL Pfeilwurzel
- 400 ml Kokosmilch
- 3 EL Cashewbutter
- 120 g Rohrohrzucker
- 60 ml Ahornsirup
- 1 1/2 TL Vanilleextrakt
- 2 EL Agar-Agar-Flocken
ZUBEREITUNG * LEICHT * 25 MIN + 8 H KÜHLEN
- In einer Rührschüssel etwa 120 ml des Kokosdrinks und die Pfeilwurzel verrühren und auflösen. In einem schweren Topf den restlichen Kokosdrink mit Kokosmilch, Cashewbutter, 100 g Rohrohrzucker, Ahornsirup, Vanilleextrakt und Agar Agar-Flocken verrühren.
- Bei mäßiger Hitze rasch aufkochen lassen und dabei ständig rühren. Unter Rühren die Pfeilwurzel-Mischung zugeben. Weitere ca. 3 Minuten simmern und andicken lassen, aber nicht kochen. In vier Portionsförmchen füllen und abgedeckt über Nacht kalt stellen.
- Vor dem Servieren die Crème brûlée mit dem restlichen Zucker bestreuen. Mit dem Flambierer karamellisieren.
Rezepte von StockFood.