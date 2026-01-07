Die besten veganen Restaurants Wiens: Diese Lokale sollten Sie im Veganuary ausprobieren

Im Jänner nehmen sich viele vor, sich vegan zu ernähren. Doch wer denkt, dass vegan langweilig oder kompliziert ist, sollte einen Blick auf die angesagtesten veganen Restaurants Wiens werfen! Hier laden zahlreiche Lokale dazu ein, pflanzliche Gerichte neu zu entdecken.

Wien hat sich längst zum Hotspot für vegane Küche entwickelt. Egal, ob man ein Fine-Dining-Erlebnis sucht oder einfach nur ein unkompliziertes, leckeres Mittagessen: Die veganen Restaurants der Stadt bieten für jeden Geschmack und Anlass etwas. Also, wer sich im Rahmen des Veganuary oder auch langfristig vegan ernähren möchte, sollte sich diese Locations unbedingt merken.

Jola

Adresse: Salzgries 15, 1010 Wien

Veganes Fine Dining der Extraklasse! Das Jola ist der perfekte Ort für all jene, die ein Fine-Dining-Erlebnis genießen wollen. Hier trifft edles Ambiente auf ein veganes Gourmetmenü, das mit Zutaten aus kleinen, nachhaltigen, lokalen Betrieben zubereitet wird. Das Restaurant verfolgt einen klaren Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit und bietet eine kulinarische Reise, die auch die anspruchsvollsten Feinschmecker begeistert.

Lara

Adresse: Passauer Pl. 2, 1010 Wien

Das Lara ist das entspannte Schwesterlokal vom Jola, aber keinesfalls weniger beeindruckend! Hier gibt’s veganes Essen ohne unnötigen Firlefanz: Es wird nicht mit Fleischersatzprodukten gearbeitet, sondern nur mit ehrlichen Zutaten, die einfach gut schmecken. Perfekt für alle, die es unkompliziert, aber dennoch köstlich mögen.

Velani

Adresse: Schönbrunner Str. 235, 1120 Wien

Wer glaubt, vegane Küche könne keine traditionelle österreichische Hausmannskost bieten, sollte dem Velani einen Besuch abstatten. Hier gibt es vegane Versionen klassischer Gerichte wie Leberknödelsuppe, Kürbisgulasch, Zwiebelrostbraten oder Kaiserschmarrn. Ein absolutes Muss für alle, die die österreichische Küche lieben und dabei auf tierische Produkte verzichten wollen.

Cafe Harvest

Adresse: Karmeliterpl. 1, 1020 Wien

Das Cafe Harvest gehört zu den angesagtesten veganen Hotspots in Wien. Hier wird nicht nur köstliche warme Küche serviert, sondern auch eine exzellente Kaffeekultur gepflegt. Zudem bietet das Bistrot werktags wechselnde Tagesgerichte an, die stets frisch und kreativ sind. Ein perfekter Ort, um sich bei einer Tasse Kaffee zu entspannen und vegane Köstlichkeiten zu genießen.

Tisch Restaurant

Adresse: Schlösselgasse 8, 1080 Wien

Im Tisch weiß man, dass veganes Essen nicht nach Verzicht schmecken muss. Hier gibt’s eine riesige Auswahl an Gerichten, die beweisen, dass pflanzliche Küche genauso lecker, wenn nicht sogar besser sein kann als herkömmliche Rezepte. Ein Hotspot für alle, die sich vegan ernähren, ohne auf Geschmack zu verzichten!

Tian Bistro

Adresse: Schrankgasse 4, 1070 Wien

Im Tian Bistro wird vegane Küche auf höchstem Niveau serviert. Das Konzept basiert auf dem Sharing-Prinzip: Die Gerichte werden in der Tischmitte platziert, sodass man sie gemeinsam genießen kann. Hier gibt es kreative, anspruchsvolle Gerichte, die nicht nur für Veganer ein Genuss sind.

Schwein

Adresse: Siebensterngasse 31/III, 1070 Wien

Das Schwein möchte Vorurteile gegenüber vegetarischer und veganer Küche abbauen und zeigen, dass diese Küche für alle Genussliebhaber attraktiv ist. Die Gerichte wie das knusprig getoastete Croissant „Benni Magic“, gefüllt mit Spinat, Kräuterseitlingen, Ei, Hollandaise und Parmesan, oder die „Fried Schwein’s Lasagne“ sind wahre Hits. Hier wird vegane Küche neu und innovativ interpretiert.

Hollerei

Adresse: Hollergasse 9, 1150 Wien

In der Hollerei trifft asiatische auf mediterrane Küche. Das Café-Restaurant beeindruckt nicht nur mit einem schicken Interieur, sondern auch mit einem Menü, das die besten vegetarischen und veganen Gerichte aus beiden Kulturen kombiniert.

Vevi

Adresse: Stollgasse 5; Albertgasse 51; Leithastraße 21; Kaiserstr. 121

Das vietnamesische Restaurant Vevi ist ein Geheimtipp für Liebhaber der asiatischen Küche. Es serviert auf mittlerweile vier Standorten in Wien eine Vielzahl an veganen vietnamesischen Gerichten, darunter Suppen, Salate, Sommerrollen, Phò und Reisgerichte.