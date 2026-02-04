Guardiola-Abschied! City sucht schon neuen Trainer

Das Ende einer Ära rückt näher: Manchester City bereitet sich offenbar auf einen Abschied von Star-Coach Pep Guardiola vor. Trotz eines Vertrags bis 2027 kursiert intern bereits eine Liste mit drei prominenten Nachfolgern.

Obwohl Pep Guardiola offiziell noch langfristig an den Klub gebunden ist, bereiten sich die Verantwortlichen der "Citizens" laut englischen Medienberichten auf einen vorzeitigen Abgang nach der laufenden Saison vor. Die Suche nach einem geeigneten Erben läuft bereits auf Hochtouren, wobei drei Namen besonders im Fokus stehen.

Enzo Maresca als Favorit

Die naheliegendste Lösung für den englischen Top-Klub könnte Enzo Maresca sein. Der 45-Jährige war bereits als U23-Trainer und Co-Trainer unter Guardiola in Manchester tätig und genießt dort einen exzellenten Ruf. Zuletzt war Maresca bei Chelsea im Amt, wo er im Jänner freigestellt wurde. Trotz des dortigen Endes kann er Erfolge wie den Sieg bei der Klub-WM und den Titel in der Conference League vorweisen.

Xabi Alonso und Fàbregas

Ein weiterer heißer Kandidat ist Xabi Alonso. Der ehemalige Meistertrainer von Leverkusen musste erst kürzlich seinen Posten bei Real Madrid nach nur 34 Spielen räumen, bleibt aber eine der begehrtesten Aktien auf dem internationalen Markt. Ebenfalls im Gespräch ist Cesc Fàbregas, der aktuell den italienischen Klub Como 1907 erfolgreich auf Rang sechs der Serie A führt und eine gemeinsame Vergangenheit mit Guardiola beim FC Barcelona hat.

Kompany derzeit kein Thema

Während viele Fans von einer Rückkehr des langjährigen Kapitäns Vincent Kompany träumen, scheint dieses Szenario aktuell unrealistisch. Der ehemalige Abwehrchef steht als Trainer beim FC Bayern München unter Vertrag und ist dort noch bis 2029 gebunden. Eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wo er zwischen 2008 und 2019 insgesamt vier Meisterschaften feierte, steht somit derzeit nicht zur Debatte.

Zukunft von Guardiola offen

Noch gibt es kein offizielles Statement zu einem vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit mit Pep Guardiola. Die Tatsache, dass Manchester City jedoch bereits an konkreten Szenarien für den Ernstfall arbeitet, zeigt die Ernsthaftigkeit der Lage. Sollte der Spanier den Verein im Sommer tatsächlich verlassen, scheinen die "Citizens" für den Umbruch gewappnet zu sein.