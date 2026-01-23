Alles zu oe24VIP
Personal-Not bei Bayern: Kompany hat Angst

23.01.26, 21:22
Vincent Kompany und den FC Bayern plagen extreme Personalsorgen. 

Am Samstag (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen die Bayern in der deutschen Bundesliga auf den FC Augsburg. Alles andere als der 17. Sieg im 19. Spiel wäre für die Münchner eine herbe Enttäuschung. Doch Coach Vincent Kompany muss seine Startelf wohl gehörig umbauen.

Bereits am Mittwoch fehlte Abwehr-Boss Dayot Upamecano krankheitsbedingt, das bestätigte Max Eberl am Donnerstag. Dass der Franzose am Wochenende erneut fehlen wird, war schon da klar. Doch jetzt kommt es noch schlimmer.

Neben dem Innenverteidiger haben auch weitere Spieler das Abschlusstraining verpasst. Die Offensiv-Stammspieler Serge Gnabry und Lennart Karl waren ebenfalls mit einem Virus nicht dabei.

Haben sich angesteckt? 

Gut möglich, dass sich die Spieler bei Upamecano angesteckt haben und sich der Virus innerhalb der Mannschaft weiter ausbreitet. Hinter den beiden Angreifern steht ein großes Fragezeichen für das Spiel am Samstag.

"Wenn so ein Virus in die Kabine kommt, dann habe ich immer ein bisschen Angst", gab Cheftrainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz zu. Weitere Ausfälle wollte er dabei nicht ausschließen. Denn neben dem kursierenden Virus fehlen den Bayern auch weitere wichtige Stützen.

ÖFB-Star Konrad Laimer und Josip Stanisic fallen verletzt aus, Sacha Boey ist ebenfalls krank ans Bett gefesselt. Langsam wird es eng im Kader des deutschen Rekordmeisters.

