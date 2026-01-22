Nächster Korb für FC Bayern: 100-Millionen-Star will nicht nach München

Der FC Bayern München dürfte vom nächsten Wunschspieler einen Korb erhalten haben.

Es ist gar nicht lange her, als der FC Bayern München als deutscher Rekordmeister zu den absoluten Top-Adressen im internationalen Fußball gezählt hat. Doch der Glanz der Vergangenheit scheint endgültig erloschen zu sein. Mit Grauen erinnern sich die Fans an die vergangenen beiden Jahre.

Im Sommer 2024 wurde die Trainersuche zur medialen Lachnummer, als man eine Absage nach der anderen kassierte. Die "Notlösung" war Vincent Kompany, der mittlerweile in der Meisterschaft noch unbesiegt ist und auf Rekordjagd geht. Ein Jahr später folgte das turbulente Transfer-Fiasko mit Absagen von Nick Woltemade oder Florian Wirtz und dem Abgang von Leroy Sané, weil er bei Galatasaray in der Türkei mehr casht, als die Bayern ihm angeboten haben.

Nach einem halben Jahr, in dem es nur eine Niederlage in der Champions League setzte, war das Theater wieder vergessen. Doch schon jetzt melden sich die ersten Vorboten auf ein ähnliches Drama im WM-Sommer 2026.

Suche nach Innenverteidiger

Vor wenigen Tagen musste man die Bemühungen um Marc Guehi einstellen, der sich für einen Wechsel zu Manchester City entschied. Auch der Vertragspoker mit Abwehr-Boss Dayot Upamecano ist immer noch nicht geklärt. Hinzu kommt etwa die ungewisse Zukunft von Kapitän und Torwart-Ikone Manuel Neuer, dem am Ende ein ähnliches Schicksal wie Thomas Müller blühen könnte.

Die sportlichen Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund behalten allerdings noch die Ruhe und haben ihre Transferstrategie längst geändert. Man will nicht mehr alles auf eine Karte setzen, sondern hat mehrere Kandidaten für eine Position. So kam es auch, dass etwa Luis Diaz ein absoluter Glücksgriff war, obwohl er dem öffentlichen Vernehmen nach nicht die erste Wahl war.

Zugleich hat man die Vorgabe, den Umbruch einzuleiten und den Kader deutlich zu verjüngen. Neben Shooting-Star Lennart Karl soll eine neue Super-Mannschaft entstehen. Doch genau hier dürfte man nun den nächsten Korb kassiert haben.

Teenie will nicht zu den Bayern

Denn Medienberichten zufolge waren die Bayern an einer Verpflichtung von Leipzig-Talent Yan Diomande sehr interessiert. Der 19-jährige Franzose soll von den Bullen ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro umgehängt bekommen haben.

Eine große Summe Geld für die Bayern, die noch vor kurzer Zeit klargestellt haben, diese Summe für einen Spieler nicht stemmen zu wollen. Aber scheinbar dürfte sich das in diesem Fall ohnehin erledigt haben. Denn laut dem Portal CaughtOffside soll der FC Liverpool mittlerweile ein konkretes Angebot unterbreitet haben.

Noch dazu hat der Teenie in einem TikTok-Stream bereits klargestellt, dass er "ein großer Fan von Liverpool" sei und für die "Reds" spielen will. Für die Bayern geht die Suche nach einem neuen Offensiv-Mann also weiter.