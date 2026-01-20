FC Bayern setzt auf Jugend: Ex-Star wird neuer Talente-Boss

Beim 5:1-Auswärtssieg in Leipzig schickte der FC Bayern ein deutliches Signal in Richtung Zukunft. Mit Lennart Karl (17) in der Startelf sowie Felipe Chávez (18) und David Santos (19) im Kader standen gleich drei Eigengewächse im Rampenlicht.

Dazu machen mit Wisdom Mike (17) und Cassiano Kiala (17) weitere Top-Talente auf sich aufmerksam. Erfolge, die direkt auf die Arbeit am Bayern-Campus zurückzuführen sind. Doch trotz dieser sportlichen Ausrufezeichen bahnt sich hinter den Kulissen eine strukturelle Veränderung an.

Neuer Kopf für den Bayern-Campus gesucht

Nach Informationen von SPORT BILD will der Rekordmeister die Führungsstruktur im Nachwuchsbereich neu ordnen. Hintergrund ist die zunehmende Belastung von Campus-Leiter Jochen Sauer (53), der als Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus stark in das internationale Multi-Klub-Projekt „Red and Gold“ eingebunden ist. Dabei kooperiert der FC Bayern unter anderem mit dem Los Angeles FC sowie Partnervereinen in Ecuador und Gambia. Die Folge: hoher Reiseaufwand, intensive Koordination und administrative Verantwortung.

Um Sauer zu entlasten, soll ein neuer Leiter installiert werden, der sich künftig um die täglichen Abläufe am Nachwuchsleistungszentrum kümmert – in enger Abstimmung mit Sauer, der übergeordnete Aufgaben behalten soll.

© gepa

Michael Wiesinger als Top-Kandidat

In München wird dabei ein Name besonders intensiv gehandelt: Michael Wiesinger (53). Der ehemalige Profi ist seit 2019 Nachwuchs-Chef beim 1. FC Nürnberg und genießt für seine Arbeit hohes Ansehen. Wiesinger, der zwischen 1999 und 2001 selbst das Bayern-Trikot trug, war bereits 2024 Kandidat für den Posten. Neben dem Club aus Franken spielte er unter anderem für Nürnberg, 1860 München und Burghausen. Eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus.

Weitere Veränderungen möglich

Mit der Neubesetzung an der Campus-Spitze könnten weitere Personalfragen neu bewertet werden. Der Vertrag von Markus Weinzierl (51), seit August 2024 Sportlicher Leiter am Campus, läuft im Sommer aus. Ob und in welcher Funktion es für den früheren Bundesliga-Trainer weitergeht, ist offen. Eine Aufwertung soll dagegen Nachwuchs-Chefscout Florian Zahn (44) erhalten.

Auch im Trainerstab könnten Anpassungen folgen. Holger Seitz (51), aktuell verantwortlich für die zweite Mannschaft, gilt aufgrund seiner Erfahrung als Kandidat für eine stärkere Rolle im Übergang zu den Profis. Die U19 wird derzeit von Peter Gaydarov (34) betreut. Generell setzen die Münchner weiterhin gern auf Vereins-DNA: Ex-Spieler als Trainer sind eine bevorzugte Option. So kursieren auch die Namen Tobias Schweinsteiger (43), der bereits im Nachwuchsbereich tätig war, sowie Franck Ribéry.

Nachwuchs bleibt zentrale Säule

Unabhängig von den personellen Weichenstellungen bleibt der Bayern-Campus ein zentraler Baustein der Zukunftsstrategie. Die jüngsten Einsätze der Talente in der Bundesliga unterstreichen, dass der eingeschlagene Weg sportlich trägt – nun soll die Struktur dahinter weiter professionalisiert werden.