Vater vergisst Kind im Auto: Einjähriges Mädchen stirbt an Überhitzung

Ein einjähriges Kind ist in Italien gestorben, nachdem es stundenlang in einem überhitzten Auto zurückgelassen worden war.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa hatte der Vater vergessen, seine Tochter morgens in die Krippe zu bringen und fuhr stattdessen direkt zu seiner Arbeitsstelle. Dort parkte er das Auto auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Marcon bei Venedig.

In dieser Region Norditaliens stiegen die Temperaturen im Schatten auf bis zu 34 Grad. Erst Stunden später bemerkte der Vater, dass er seine Tochter im Auto vergessen hatte, als er mit seinen Kollegen in die Mittagspause gehen wollte. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. Der Vater erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus im Stadtteil Mestre von Venedig gebracht. Sowohl er als auch die Mutter des Kindes werden nun psychologisch betreut, wie Ansa berichtete.

Hitzewelle in Italien

Italien wird seit einigen Tagen von einer Hitzewelle heimgesucht. Besonders betroffen ist der Süden, wo am Donnerstag Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad gemessen wurden. Auch in Rom war es mit bis zu 38 Grad sehr heiß, ebenso wie in der Touristenhochburg Florenz. Im Norden des Landes lagen die Temperaturen bei etwas über 30 Grad, was vergleichsweise erträglicher war. Experten warnen immer wieder davor, Kinder bei sommerlichen Temperaturen in geschlossenen Autos zu lassen.