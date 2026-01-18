Hammer-Gerücht: Alonso zurück in die Bundesliga?

Die Bundesliga-Gerüchteküche brodelt: Aktuell kursiert das spektakuläre Alonso-Gerücht – kommt der frisch gefeuerte Real-Trainer wieder in die deutsche Bundesliga?

Eintracht-Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche möchte sich laut "Bild"-Bericht mit Xabi Alonso treffen. Derzeit erholt sich der gefeuerte Real-Trainer am Strand. Seine Ehefrau Nagore postete dazu ein Foto auf Instagram.

An der Frankfurter Trainer-Börse kursieren aber auch andere Namen wie Edin Terzic, Marco Rose oder Roger Schmidt, während Dino Toppmöller weiterhin auf der Kippe steht.

Beim HSV soll laut Gerücht Sebastian Kehl im Gespräch sein, offiziell dementiert, doch ein Headhunter soll mögliche Kandidaten prüfen. In Dortmund gibt man intern grünes Licht, was die Spekulationen weiter anheizt.

Bei Bayern bleibt Sportvorstand Eberl trotz früherer Kritik von Uli Hoeneß im Amt. Er überzeugte mit Transfers wie Olise und Díaz und Trainer-Kompatibilität mit Kompany. 2027 läuft der Vertrag des Bayern-Sportvorstands aus – es wird spannend, ob sich der Aufsichtsrat einig wird bei der Verlängerung.