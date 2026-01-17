Oliver Glasner (51) platzt nach Pleite der Kragen

Großer Frust bei Oliver Glasner nach der Niederlage von Crystal Palace gegen Sunderland. Der ÖFB-Trainerlegionär fand nach dem Spiel deutliche Worte – und richtete seine Kritik weniger an die Leistung auf dem Platz als an die Vorgänge hinter den Kulissen des Klubs.

Auslöser der Verärgerung ist der Abgang des Kapitäns, der nur einen Tag vor der Partie verkauft wurde. Ein Schritt, der Glasner offenbar völlig unvorbereitet traf und die Mannschaft unmittelbar vor dem Spiel schwächte. Nach der Pleite gegen Sunderland sprach der Trainer offen über seine Enttäuschung und das Gefühl mangelnder Rückendeckung.

"Im Stich gelassen"

„Ich habe das Gefühl, dass wir komplett im Stich gelassen werden“, sagte Glasner nach dem Abpfiff. Der Zeitpunkt des Transfers sei aus sportlicher Sicht kaum nachvollziehbar, gerade mit Blick auf die Bedeutung des Spielers für die Stabilität und Hierarchie im Team. Der Verlust des Kapitäns habe nicht nur sportliche, sondern auch mentale Auswirkungen auf die Mannschaft gehabt.

Die Niederlage gegen Sunderland verschärft die ohnehin angespannte Lage bei Crystal Palace. Glasners Aussagen lassen tief blicken und deuten auf wachsende Spannungen zwischen sportlicher Leitung und Klubführung hin. Wie der Verein auf die öffentliche Kritik reagiert und ob der Trainer intern Gehör findet, dürfte in den kommenden Tagen zu einem zentralen Thema werden.