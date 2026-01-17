Inter Mailand ist in Italien aktuell nicht zu stoppen

Inter Mailand hat am Samstag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A mit einem Auswärtssieg abgesichert.
Die "Nerazzurri" gewannen in der 21. Runde bei Udinese 1:0, Lautaro Martinez erzielte das Tor der Partie (20.). Inter hat damit in den jüngsten neun Ligaspielen 25 von 27 möglichen Punkten erzielt.
- 5:1! Eiskalte Bayern feiern Tor-Party bei Leipziger ÖFB-Trio
- Last-Minute-Elfer rettet Dortmund, Ilzer schlägt Leverkusen
- Von eigenen Fans ausgepfiffen – Alaba bei Real-Sieg eingewechselt
Das Team von Trainer Cristian Chivu hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen AC Milan, der am Sonntagabend Lecce empfängt.
1:0-Heimerfolg über Sassuolo
Meister Napoli hat nach einem 1:0-Heimerfolg über Sassuolo ebenfalls sechs Punkte Rückstand auf Inter und ist damit Dritter. Juventus Turin verlor in Cagliari 0:1 und liegt bei einem Spiel mehr zehn Zähler hinter Inter.