Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
inter mailand
© getty

Serie A

Inter Mailand ist in Italien aktuell nicht zu stoppen

17.01.26, 23:36
Teilen

Inter Mailand hat am Samstag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A mit einem Auswärtssieg abgesichert.  

Die "Nerazzurri" gewannen in der 21. Runde bei Udinese 1:0, Lautaro Martinez erzielte das Tor der Partie (20.). Inter hat damit in den jüngsten neun Ligaspielen 25 von 27 möglichen Punkten erzielt.

Das Team von Trainer Cristian Chivu hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen AC Milan, der am Sonntagabend Lecce empfängt.

1:0-Heimerfolg über Sassuolo  

Meister Napoli hat nach einem 1:0-Heimerfolg über Sassuolo ebenfalls sechs Punkte Rückstand auf Inter und ist damit Dritter. Juventus Turin verlor in Cagliari 0:1 und liegt bei einem Spiel mehr zehn Zähler hinter Inter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden