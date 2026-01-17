Inter Mailand ist in Italien aktuell nicht zu stoppen

Inter Mailand hat am Samstag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A mit einem Auswärtssieg abgesichert.

Die "Nerazzurri" gewannen in der 21. Runde bei Udinese 1:0, Lautaro Martinez erzielte das Tor der Partie (20.). Inter hat damit in den jüngsten neun Ligaspielen 25 von 27 möglichen Punkten erzielt.

Das Team von Trainer Cristian Chivu hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen AC Milan, der am Sonntagabend Lecce empfängt.

1:0-Heimerfolg über Sassuolo

Meister Napoli hat nach einem 1:0-Heimerfolg über Sassuolo ebenfalls sechs Punkte Rückstand auf Inter und ist damit Dritter. Juventus Turin verlor in Cagliari 0:1 und liegt bei einem Spiel mehr zehn Zähler hinter Inter.