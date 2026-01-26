Profi-Fahrraddiebe - Fahndung nach grimmigem Duo

Bei einem Coup in einer Wohnhausanlage beim Sechshauser Park erbeuteten zwei Einbrecher 9 Fahrräder, ein E-Bike und E-Scooter. Was dem extrem auffälligen Duo dabei entging: Der Raum war videoüberwacht.

Wien. Bei den beiden Verdächtigen, die Ende des Jahres im 15. Bezirk auf Diebstour waren, fällt einem viel ein, wie man das grimmige Duo beschreiben könnte - etwa wie Techno-Hobbits aus einem Science Fiction-Klamauk; links: Pitbull, der Ältere mit Brille und Schnauzer, den Hoodie über einen Baseballkappe gestülpt, rechts der Bodybuilder mit dem akkurat gestutzten Tschetschenen-Bart und Dunkelelben-Cape - jetzt aber zum Ernst der Angelegenheit:

Die beiden auf den Lichtbildern ersichtlichen Personen stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht von 30.12.2025 auf 31.12.2025, in den Fahrradraum einer Wohnhausanlage in der Pfeiffergasse im 15. Bezirk eingebrochen zu sein und insgesamt zehn Fahrräder (Mountain-, Trekking und ein E-Bike) sowie einen E-Scooter gestohlen und abtransportiert haben. Der dadurch entstandene Gesamtschaden beträgt über 10.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der mutmaßlichen Täter über die Videoüberwachungsanlage des Fahrradraumes gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47341 erbeten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.