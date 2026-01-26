Schnupper-Klimaticket Krems: Mehr als 600 kostenlose Öffi-Fahrten im Jahr 2025

Die Stadt Krems stellt ihren Bürgern insgesamt drei Klimatickets zur Verfügung, um den öffentlichen Verkehr unkompliziert kennenzulernen. Das Angebot wird intensiv genutzt: Allein im Jahr 2025 wurde das Schnupperticket insgesamt 617 Mal von 257 Kremsern entlehnt.

Mit dem sogenannten Schnupperticket – einem Klimaticket MetropolRegion – können Kremser Bürger einen Tag lang kostenlos alle ÖBB- und VOR-Linien in NÖ, Wien und dem Burgenland nutzen. Das Angebots richtet sich insbesondere an Menschen, die bislang selten oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Insgesamt stehen drei Klimatickets zur Verfügung, die von Personen mit Hauptwohnsitz in Krems tageweise kostenlos ausgeliehen werden können.

Schnupperticket erfreut sich großer Beliebtheit

Die hohe Nachfrage bestätigt den Erfolg der Initiative. „Wir freuen uns über das große Interesse an unseren Schnuppertickets. Es zeigt, dass der öffentliche Verkehr für immer mehr Menschen eine attraktive Alternative darstellt“, so Mobilitätsstadträtin Alexandra Ambrosch (SPÖ). Die Schnuppertickets können bequem online reserviert werden. Pro Person ist eine Nutzung von maximal drei Tagen pro Jahr möglich. Die Ausgabe und Rückgabe der Tickets erfolgt über die Bürgerservicestelle im Rathaus.