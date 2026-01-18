Winterblues ade: Das sind die sonnigsten Städte der Welt

Geht Ihnen der graue, kalte Winter auch schon auf die Nerven? Damit sind Sie nicht allein. Doch es gibt Städte auf der Welt, in denen die Sonne fast immer scheint und Sie die dicken Winterjacken direkt zu Hause lassen können. Einige dieser Sonnenparadiese sind nur wenige Flugstunden entfernt!

Genug von der frostigen Kälte und dem tristen Winterwetter in Österreich? Dann wird es höchste Zeit, den grauen Tagen den Rücken zu kehren und die Sonne zu suchen! Der Holiday Happiness Index zeigt, welche Städte weltweit die meisten Sonnenstunden bieten. Diese sonnigen Hotspots sind die perfekte Flucht vor dem Winterblues und garantieren Ihnen nicht nur Wärme, sondern auch jede Menge Abenteuer und Entspannung. Das Beste: Viele dieser Sonnenziele liegen in Europa.

Dubai ist das sonnigste Reiseziel der Welt

© Getty Images

Dubai führt das Ranking der sonnigsten Städte der Welt an. Mit unglaublichen 3577 Sonnenstunden pro Jahr scheint hier fast jeden Tag die Sonne. Die perfekte Zeit für einen Besuch ist von November bis April, wenn die Temperaturen zwischen angenehmen 25 und 30 Grad schwanken. Das bedeutet, dass Sie auf den berühmten Sandstränden wie dem Jumeirah Beach wunderbar entspannen und die Sonne in vollen Zügen genießen können. Wer nach einem luxuriösen und sonnigen Reiseziel sucht, ist hier genau richtig.

Kairo punktet mit Sonnengarantie

© Getty Images

Auch das Wetter in Kairo ist ein wahrer Traum für Sonnenanbeter. Mit 3477 Sonnenstunden im Jahr ist die ägyptische Hauptstadt die zweitsonnigste Stadt der Welt. Im Sommer kann es hier brütend heiß werden, deshalb empfiehlt sich der Winter als ideale Reisezeit. Kairo lockt mit einer Fülle an kulturellen Erlebnissen und atemberaubenden historischen Stätten, die Sie bei strahlendem Sonnenschein erkunden können.

Sonnen-Hotspot Doha

© Getty Images

Doha, die Hauptstadt von Katar, landet auf dem dritten Platz der sonnigsten Städte mit beeindruckenden 3418 Sonnenstunden pro Jahr. Die Wüstenstadt zeichnet sich nicht nur durch ihre sonnenverwöhnten Tage aus, sondern auch durch ihre moderne Architektur und schnellen Entwicklungen. Der Winter eignet sich perfekt für einen Besuch, denn jetzt bietet Doha einen perfekten Mix aus Sonne und Kultur.

Europäische Sonnenjuwele

Lissabon ist die erste europäische Stadt, die in den Top 10 des Rankings auftaucht. Mit 2828 Sonnenstunden pro Jahr landet die charmante Hauptstadt Portugals auf Platz sechs. Die Sonne strahlt hier fast das ganze Jahr über und das Beste: auch im Winter wird es nie wirklich kalt! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Lissabon kennenzulernen, ohne die Menschenmassen, die in den Sommermonaten die Stadt überschwemmen.

Auch Athen hat mit 2773 Sonnenstunden ordentlich Sonne im Gepäck, was ihr den 8. Platz im Ranking sichert. Die griechische Hauptstadt ist nicht nur für ihre Geschichte und Kultur bekannt, sondern auch für das herrliche Wetter, das Sie im Winter verwöhnt.

Mit 2712 Sonnenstunden im Jahr sichert sich Madrid einen Platz unter den Top 10 der sonnigsten Städte. Zwar sind die Temperaturen im Winter mit durchschnittlich 3-10 Grad nicht ganz so hoch wie in den anderen sonnigen Metropolen, doch genau jetzt profitieren Sie von der Ruhe und den wenigen Touristen.

Die sonnigsten Städte der Welt im Überblick

Dubai, Vereinte Arabische Emirate, 3577 Sonnenstunden Kairo, Ägypten, 3477 Sonnenstunden Doha, Katar, 3418 Sonnenstunden Los Angeles, USA, 3257 Sonnenstunden Orlando, USA, 2930 Sonnenstunden Lissabon, Portugal, 2828 Sonnenstunden Delhi, Indien, 2796 Sonnenstunden Athen, Griechenland, 2773 Sonnenstunden Santiago de Chile, Chile, 2750 Sonnenstunden Madrid, Spanien, 2712 Sonnenstunden

Also, warum noch warten? Packen Sie die Koffer und machen Sie sich auf zu den sonnigsten Orten der Welt!