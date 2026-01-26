Alles zu oe24VIP
Neue öffentliche Bibliothek Alland: Landesrat Kasser (ÖVP) zu Besuch
Leselust

26.01.26, 11:56
Ins erste Bibliotheksjahr startet die öffentliche Bibliothek Alland nach dem Verleihstart im November. Landesrat Anton Kasser (ÖVP) besuchte kürzlich die neu eingerichteten Räumlichkeiten anlässlich der ausgebuchten Eröffnungslesung mit Krimiautor Andreas Gruber.

Im Austausch mit der Marktgemeinde als Träger und dem ehrenamtlichen Team wurde von großem Interesse und mehr als 1.400 Ausleihen in den ersten Wochen berichtet. Durch niederschwellige Bildungs- und Begegnungsangebote spielt die Bibliothek eine zentrale Rolle für die Menschen in der Gemeinde.

Bibliotheken als lebendige und vielfältige Begegnungsräume 

Mehr als 20 ehrenamtliche Mitarbeiter bieten Bücher, Tonies und Spiele zum Verleih an. Im Untergeschoss der Marktgemeinde Alland freuen sich zahlreiche Besucher über den neuen Treffpunkt. Auch Volksschulklassen kommen, um gemeinsam Bücher auszuwählen und Geschichten zu erleben. In NÖ gibt es rund 260 Bibliotheken, die als wichtige Nahversorger für Bildung und Kultur in den Gemeinden fungieren. Landesrat Anton Kasser betonte die gesellschaftliche Bedeutung der Bibliotheken: „Eine neue Bibliothek ist wie der Beginn einer neuen Geschichte. Hier wird Begegnung gelebt und das Lesen gefeiert.“ Der Besuch unterstrich die Wichtigkeit, Bibliotheken als lebendige und vielfältige Begegnungsräume weiter zu stärken und ihr Angebot kontinuierlich an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Mit Förderungen, unterstützenden Unternehmen und aktuell en Buchspenden konnte dafür in kurzer Zeit ein Mediengrundbestand von mehr als 3.000 Medien aufgebaut werden.

