Benefizshopping Mank: 2.000 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen
© LV Hospiz NÖ

Erfolgreich

Benefizshopping Mank: 2.000 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen

26.01.26, 11:22
Großer Einsatz mit großem Ergebnis. Mit einem erfolgreichen Benefizshopping am 4. Dezember hat Moden Anderle aus Mank ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. 2.000 Euro wurden nun an das Hospizteam für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (HoKi NÖ) übergeben. 

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Traude Schweighofer, ehrenamtliche Hospizbegleiterin im HoKi West Team gemeinsam mit dem Team von Moden Anderle.

Überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft 

Viele Kunden nutzen die Gelegenheit, beim Einkaufen gleichzeitig Gutes zu tun. „Wir sind sehr überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft. Neben den Einnahmen aus der Benefizaktion gab es auch zusätzliche Spenden, unter anderem 300 Euro vom Kost-Nix-Laden Mank. Das zeigt eindrucksvoll, wie viel man gemeinsam bewegen kann “, betont Elisabeth Koppatz, Geschäftsführerin von Moden Anderle. Die Spendensumme kommt Familien mit schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in NÖ zugute und unterstützt die wertvolle Arbeit des HoKi NÖ Teams, das Betroffene in besonders herausfordernden Lebenssituationen begleitet. Ein starkes Beispiel dafür, dass soziales Engagement und gemeinschaftlicher Einsatz Großes bewirken können.

