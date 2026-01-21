Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. LASK
Transfer fix: LASK holt Ex-Barca-Juwel
© LASK

Neuzugang

Transfer fix: LASK holt Ex-Barca-Juwel

21.01.26, 16:38
Teilen

Der LASK hat sich mit dem niederländischen Innenverteidiger Xavier Mbuyamba verstärkt. Der 24-Jährige wechselt vom Erstligisten FC Volendam aus seiner Heimat zum aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga.

Mbuyamba unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Linzern, gaben diese am Mittwoch bekannt. Der Kontrakt des 1,95-Meter-Mannes in Volendam wäre nur noch bis Saisonende gelaufen. Zur Höhe der Ablösesumme gab es vorerst keine Angaben.

Mbuyamba war im Nachwuchs eine Saison beim FC Barcelona (2019/20) und danach zwei Jahre bei Chelsea tätig, ehe er sich in Volendam bei den Profis etablierte. Der vielversprechende Youngster musste zwischenzeitlich wegen Herzproblemen pausieren, 2024 wurde ihm laut niederländischen Medienberichten ein Defibrillator eingesetzt.

LASK bemühte sich "sehr intensiv"

In der Vorsaison führte Mbuyamba seinen Club als Schlüsselspieler in der 2. Liga zum sofortigen Wiederaufstieg, in der laufenden Spielzeit verlor er aber seinen Stammplatz. "Mit Xavier bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr gutes Stellungsspiel verfügt. Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt", meinte LASK-Sportdirektor Dino Buric.

Zudem zeichne den Neuzugang, den ersten der Linzer im Wintertransferfenster, seine Ruhe am Ball aus. "Er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden." Der LASK habe sich "sehr intensiv" um ihn bemüht, erklärte Mbuyamba in einer Clubaussendung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden