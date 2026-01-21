Bald im ÖFB-Team? Paul Wanner vor Entscheidung

Paul Wanner wurde 2005 in Dornbirn geboren, lebte aber fast sein ganzes Leben in Deutschland. Seit langem wird spekuliert, für welches Nationalteam sich der talentierte 20-Jährige entscheiden wird. Nun spricht Wanner über seine Zukunft.

Seine Mutter ist aus Österreich, sein Vater aus Deutschland - spielte aber als Profi unter anderem bei Lustenau in Vorarlberg. Wanner selbst besitzt beide Staatsbürgerschaften und ist daher auch für beide Nationalmannschaften spielberechtigt. Aufgrund seines Talents ringen beide Verbände seit langem um seine Dienste.

Bislang hat Wanner keine Entscheidung getroffen, zumindest nicht auf Herren-Niveau. Denn in der Jugend spielt er seit der U17 für Deutschland, zuletzt auch neun Spiele für die DFB U21.

"Entscheidung wir kommen"

Im Interview mit der SportBild sprach Wanner nun über seine Nationalteam-Zukunft und eine Entscheidung steht bevor, aber nicht demnächst. "Die Entscheidung wird kommen", so Wanner, aber: "Wir haben im Moment so viele Spiele, es geht Schlag auf Schlag, ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken."

Sein Ziel ist klar: "Ich träume davon, bei einer WM zu spielen." Doch bis dahin müsse er erst einmal Leistung zeigen. Daran arbeitet der Mittelfeldspieler seit Sommer bei PSV Eindhoven. Obwohl er der jüngste Bayern-Spieler aller Zeiten ist, der in der Bundesliga zum Einsatz kam, konnte er sich nicht durchsetzen.

In den Niederlanden schwankt er zwischen Bank und Spielfeld, konnte sich zuletzt aber in die Startelf spielen und auch zwei Tore beisteuern. Und das, obwohl der eigentliche Zehner zuletzt weiter hinten zum Einsatz kam.

Neues Glück mit neuer Position

"Mir gefällt die Sechser-Position. Ich habe dort sehr viele Ball-Aktionen, das kommt mir zugute. Mit dem Ball am Fuß habe ich meine Stärken. Es schadet sicher nicht, wenn ich mehrere Positionen spielen kann. Die Sechs macht mir extrem viel Spaß", erklärte Wanner.

Das Mittelfeld ist sowohl beim DFB-Team als auch beim ÖFB-Team aktuell gut besetzt. Wohl auch deshalb wird der 20-Jährige noch abwarten, wo sich eine Option für ihn ergeben wird.