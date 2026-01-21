Real-Hammer: Entscheidung um David Alaba (33) gefallen

Die Königlichen haben entschieden, wie es mit dem ÖFB-Kapitän weitergeht.

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen gewaltig. Berichten zufolge stand David Alaba vor einem Blitz-Abschied bei Real Madrid und sollte die Königlichen bereits im Winter verlassen. Dabei wurde der ÖFB-Kapitän vor allem mit Vereinen aus der Türkei, der nordamerikanischen MLS und aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Nun steht fest: Alaba wird Madrid (zumindest vorerst) NICHT verlassen.

Kein Winter-Wechsel

Wie The Athletic berichtet, hat sich Real gegen einen Winter-Transfer des Topverdieners entschieden. Auch Alaba selbst hat öffentlich stets betont, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

© Getty

Alaba wurde zuletzt dreimal eingewechselt, stand insgesamt in dieser Spielzeit aber erst zweimal in der Startelf von Real. Deshalb scheint es fix zu sein, dass der Vertrag des Österreichers nicht mehr verlängert wird.

Wohin der ÖFB-Kapitän nach der WM im Sommer wechselt, ist noch völlig offen – Interessenten scheint es aber einige zu geben.