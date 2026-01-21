Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Paukenschlag

Real-Hammer: Entscheidung um David Alaba (33) gefallen

21.01.26, 06:50
Teilen

Die Königlichen haben entschieden, wie es mit dem ÖFB-Kapitän weitergeht. 

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen gewaltig. Berichten zufolge stand David Alaba vor einem Blitz-Abschied bei Real Madrid und sollte die Königlichen bereits im Winter verlassen. Dabei wurde der ÖFB-Kapitän vor allem mit Vereinen aus der Türkei, der nordamerikanischen MLS und aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Nun steht fest: Alaba wird Madrid (zumindest vorerst) NICHT verlassen.

Kein Winter-Wechsel

Wie The Athletic berichtet, hat sich Real gegen einen Winter-Transfer des Topverdieners entschieden. Auch Alaba selbst hat öffentlich stets betont, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

David Alaba
© Getty

Alaba wurde zuletzt dreimal eingewechselt, stand insgesamt in dieser Spielzeit aber erst zweimal in der Startelf von Real. Deshalb scheint es fix zu sein, dass der Vertrag des Österreichers nicht mehr verlängert wird.

Wohin der ÖFB-Kapitän nach der WM im Sommer wechselt, ist noch völlig offen – Interessenten scheint es aber einige zu geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden