Blitz-Abschied? Kult-Klub will David Alaba

Mehrere Top-Vereine buhlen um ÖFB-Kapitän David Alaba.
Nachdem David Alaba mehrere Monate auf einen Einsatz bei Real Madrid warten musste, wurde der ÖFB-Kapitän in den letzten drei Partien zumindest eingewechselt. Die Zeit des Österreichers bei den Königlichen neigt sich trotzdem dem Ende zu – womöglich schon im Winter.
- Transfer-Hammer: ÖFB-Star vor Blitz-Wechsel in die Premier League
- Alaba-Hammer bei Real: Präsident spricht Machtwort
Wie berichtet, läuft Alabas Vertrag im Sommer aus – die Chancen auf eine Vertragsverlängerung stehen auch nach dem Aus von Xabi Alonso schlecht. Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, könnte der 33-Jährige Madrid bei einem passenden Angebot sogar schon im Jänner verlassen.
Interesse aus der Türkei
Dabei scheinen vor allem türkische Klubs interessiert zu sein. Neben Galatasaray soll nun auch Beşiktaş Istanbul ein Auge auf den Österreicher geworfen haben. Der Kult-Klub würde Alaba gerne sofort verpflichten, kann Alaba aber nur dann leisten, wenn der ÖFB-Kapitän deutliche Gehaltseinbußen hinnimmt. Ein Wechsel wäre damit wohl erst im Sommer und damit nach der WM realistisch.
Spekuliert wird unterdessen auch über einen Wechsel nach Saudi-Arabien. In der Wüste könnte der 33-Jährige noch einmal einen lukrativen Vertrag zum Ende seiner Karriere erhalten.