David Alaba
© Getty

Hammer-Gerücht

Blitz-Abschied? Kult-Klub will David Alaba

19.01.26, 07:01
Mehrere Top-Vereine buhlen um ÖFB-Kapitän David Alaba.  

Nachdem David Alaba mehrere Monate auf einen Einsatz bei Real Madrid warten musste, wurde der ÖFB-Kapitän in den letzten drei Partien zumindest eingewechselt. Die Zeit des Österreichers bei den Königlichen neigt sich trotzdem dem Ende zu – womöglich schon im Winter.

Wie berichtet, läuft Alabas Vertrag im Sommer aus – die Chancen auf eine Vertragsverlängerung stehen auch nach dem Aus von Xabi Alonso schlecht. Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, könnte der 33-Jährige Madrid bei einem passenden Angebot sogar schon im Jänner verlassen.

David Alaba
© Getty

Interesse aus der Türkei

Dabei scheinen vor allem türkische Klubs interessiert zu sein. Neben Galatasaray soll nun auch Beşiktaş Istanbul ein Auge auf den Österreicher geworfen haben. Der Kult-Klub würde Alaba gerne sofort verpflichten, kann Alaba aber nur dann leisten, wenn der ÖFB-Kapitän deutliche Gehaltseinbußen hinnimmt. Ein Wechsel wäre damit wohl erst im Sommer und damit nach der WM realistisch.

Spekuliert wird unterdessen auch über einen Wechsel nach Saudi-Arabien. In der Wüste könnte der 33-Jährige noch einmal einen lukrativen Vertrag zum Ende seiner Karriere erhalten.

