Transfer-Hammer: ÖFB-Star vor Blitz-Wechsel in die Premier League

Einer der rot-weiß-roten WM-Helden steht laut Transfer-Experte Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel in die Premier League.

13 Tage lang ist das internationale Transferfenster noch offen. Viele Stars haben bereits ihre Trikots gewechselt. Ein halbes Jahr vor WM-Start suchen einige Spieler noch neue Aufgaben, um sich für ihr Nationalteam in Stellung zu bringen.

Nun dürfte sich laut Transfer-Guru Fabrizio Romano auch ein Tapetenwechsel bei einem ÖFB-Star ankündigen. Laut dem Italiener dürften derzeit zwischen Leeds United und dem deutschen Bundesligisten Werder konkrete Verhandlungen laufen.

15 Millionen Euro Ablöse

Das Objekt der Begierde des britischen Red-Bull-Ablegers ist Romano Schmid. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro und Bonuszahlungen für den 25-jährigen Steirer. Schmid wechselte 2019 um 800.000 € von Salzburg in den Norden Deutschlands und war seitdem nur zu Beginn seiner ersten Auslandsstation an den WAC ausgeliehen.

In der laufenden Saison zählt er zu den absoluten Stammspielern und erzielte in 18 Pflichtspielen für Bremen 2 Tore und steuerte 5 Assists bei. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, umso überraschender kommt der Wechsel des vielseitig einsetzbaren Offensivspielers.

Auch in der WM-Qualifikation setzte Teamchef Ralf Rangnick regelmäßig auf Schmid. In acht Spielen kam er zum Einsatz und war mit einem Tor und zwei Assists ebenfalls an der erfolgreichen Qualifikation für die Endrunde beteiligt.