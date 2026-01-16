Transfer-Hammer: Neue Wende bei Ter Stegen

Der Transfer-Krimi um Marc-André ter Stegen geht weiter. Jetzt dürfte sich allerdings eine Entscheidung anbahnen.

Wie sieht die Zukunft von Marc-Andre ter Stegen aus? In letzter Zeit wurde immer wieder über einen Wechsel des Barcelona-Goalies spekuliert. Nach seiner schweren Verletzung hätte er zuletzt eigentlich Spielpraxis im Dress der Katalanen sammeln sollen. Doch im Pokal am Donnerstag stand abermals Joan Garcia zwischen den Pfosten im Team von Hansi Flick.

Paukenschlag: Guardiola holt Bayern-Flirt zu ManCity

Offiziell: Glasner verlässt Crystal Palace

Alaba-Hammer bei Real: Präsident spricht Machtwort

Das große Ziel von Ter Stegen ist weiterhin, bei der WM im Sommer Teil der DFB-Auswahl sein zu können, doch dafür ist Spielpraxis dringend nötig. Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Wechsel in die Türkei oder zu Girona in Verbindung gebracht, allerdings dürfte es vor allem an den hohen Gehaltsforderungen gescheitert sein.

Ter Stegen verzichtet auf Gehalt

In Barcelona casht der mittlerweile 33-Jährige pro Saison etwa 20 Millionen Euro, eine abschreckende Summe für viele Vereine.Doch plötzlich dürfte es zur überraschenden Wende gekommen sein. Wie Transfer-Insider Nil Sola berichtet, soll Ter Stegen bereit sein, auf viel Geld zu verzichten, wenn er dafür Spielzeit erhält. Demnach dürfte er aber nicht einmal eine neue Wohnung suchen müssen.

Denn dem Bericht zufolge dürfte sich der Goalie und der FC Barcelona mit dem katalanischen Vorstadt-Verein Girona nun tatsächlich auf die Wechselmodalitäten der Leihe geeinigt haben. Beim 13. der spanischen Liga will der Torhüter zurück zu alter Stärke finden. Statt der Tabellenführung und Trophäen-Jagd heißt die neue Realität für ihn dann allerdings Abstiegskampf.