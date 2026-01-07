Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Neuer Verletzungsschock für Marc-André ter Stegen (33)
© gepa

Diagnose unbekannt

Neuer Verletzungsschock für Marc-André ter Stegen (33)

07.01.26, 07:44
Teilen

Marc-André ter Stegen hat sich in der Vorbereitung auf den spanischen Supercup erneut verletzt. Der deutsche Nationaltorhüter musste das Teamquartier des FC Barcelona vorzeitig verlassen. 

Marc-André ter Stegen hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Nationaltorhüter verletzte sich in der Vorbereitung des FC Barcelona auf den spanischen Supercup und ist bereits aus Saudi-Arabien abgereist.

Wie die Zeitung „Sport“ berichtete, beendete der 33-Jährige eine Trainingseinheit rund 25 Minuten früher. Um welche Verletzung es sich handelt und wie schwer diese ist, war zunächst nicht bekannt.

Reaktion von Barça

Der FC Barcelona bestätigte in der Folge, dass Diego Kochen, Torhüter der zweiten Mannschaft, nach Saudi-Arabien nachreisen wird. Die Katalanen treffen dort im Halbfinale des Supercups auf Athletic Bilbao. Im Tor ist dabei ohnehin Stammkeeper Joan Garcia eingeplant.

Comeback nach Pause

Ter Stegen war erst kürzlich nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt und hatte im Pokal sein Comeback gefeiert. Für den Torhüter sind Einsatzminuten wichtig, um sich für Einsätze im deutschen Nationalteam zu empfehlen.

Zukunft weiter offen

Zuletzt war auch ein möglicher Winterwechsel Thema. Im Raum stand dabei ein Leihgeschäft zu LaLiga-Rivale FC Girona. Konkrete Entscheidungen dazu sind bislang nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden