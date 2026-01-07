Neuer Verletzungsschock für Marc-André ter Stegen (33)

Marc-André ter Stegen hat sich in der Vorbereitung auf den spanischen Supercup erneut verletzt. Der deutsche Nationaltorhüter musste das Teamquartier des FC Barcelona vorzeitig verlassen.

Marc-André ter Stegen hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Nationaltorhüter verletzte sich in der Vorbereitung des FC Barcelona auf den spanischen Supercup und ist bereits aus Saudi-Arabien abgereist.

Wie die Zeitung „Sport“ berichtete, beendete der 33-Jährige eine Trainingseinheit rund 25 Minuten früher. Um welche Verletzung es sich handelt und wie schwer diese ist, war zunächst nicht bekannt.

Reaktion von Barça

Der FC Barcelona bestätigte in der Folge, dass Diego Kochen, Torhüter der zweiten Mannschaft, nach Saudi-Arabien nachreisen wird. Die Katalanen treffen dort im Halbfinale des Supercups auf Athletic Bilbao. Im Tor ist dabei ohnehin Stammkeeper Joan Garcia eingeplant.

Comeback nach Pause

Ter Stegen war erst kürzlich nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt und hatte im Pokal sein Comeback gefeiert. Für den Torhüter sind Einsatzminuten wichtig, um sich für Einsätze im deutschen Nationalteam zu empfehlen.

Zukunft weiter offen

Zuletzt war auch ein möglicher Winterwechsel Thema. Im Raum stand dabei ein Leihgeschäft zu LaLiga-Rivale FC Girona. Konkrete Entscheidungen dazu sind bislang nicht bekannt.