Hammer-Gerücht: Bayern-Star vor Blitz-Wechsel zum Nulltarif

Beim FC Bayern München laufen im Sommer mehrere Verträge aus. Einer der Namen auf dem Markt könnte Leon Goretzka sein – und der FC Barcelona soll den Mittelfeldspieler genau beobachten.

Beim FC Bayern München stehen im Sommer mehrere Vertragsentscheidungen an. Davon könnte auch der FC Barcelona profitieren. Nach Informationen von Sky Sport haben die Katalanen Leon Goretzka auf ihrer Liste. Eine Vertragsverlängerung des 30-Jährigen bei den Bayern gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Flick kennt Goretzka gut

Leon Goretzka kennt Barcelonas Trainer Hansi Flick aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern zwischen 2019 und 2021, zunächst als Co-Trainer, später als Chefcoach. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft arbeiteten beide zusammen. Unter Flick war Goretzka beim FC Bayern unumstrittener Stammspieler.

Gemeinsam feierten Flick und Goretzka große Erfolge. Mit dem FC Bayern gewannen sie zwei deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie die Champions League. In dieser Phase gehörte Goretzka zu den festen Größen im Münchner Mittelfeld.

© Getty

Weitere Interessenten vorhanden

Der FC Barcelona will seine Situation im Mittelfeld im April beziehungsweise Mai neu bewerten. Neben den Katalanen gibt es laut Sky Sport weitere Interessenten für Goretzka, darunter die SSC Napoli. Zuletzt hatte es zudem Gerüchte über einen möglichen Winter-Transfer zu Tottenham Hotspur gegeben. Sky Sport stellte jedoch klar, dass an diesen Spekulationen nichts dran sei.

Mehrere Verträge laufen aus

Neben Goretzka enden beim FC Bayern im Sommer auch die Verträge von Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Sven Ulreich und Raphael Guerreiro. Der Umbruch in München könnte damit mehrere etablierte Spieler betreffen.

Zeichen stehen auf Abschied

Eigentlich hätte Goretzka den FC Bayern schon früher verlassen sollen, doch er kämpfte sich zurück und übernahm später wieder eine wichtige Rolle. Trainer Vincent Kompany weiß, was er an dem Nationalspieler hat und kann sich auf ihn verlassen. Nach acht Jahren in München deuten die Zeichen dennoch eher auf einen Abschied im Sommer hin. Eine Wiedervereinigung mit Hansi Flick beim FC Barcelona ist dabei eine mögliche Option.