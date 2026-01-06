Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Hammer-Gerücht: Bayern-Star vor Blitz-Wechsel zum Nulltarif
© Getty

Abgang naht

Hammer-Gerücht: Bayern-Star vor Blitz-Wechsel zum Nulltarif

06.01.26, 08:17
Teilen

Beim FC Bayern München laufen im Sommer mehrere Verträge aus. Einer der Namen auf dem Markt könnte Leon Goretzka sein – und der FC Barcelona soll den Mittelfeldspieler genau beobachten. 

Beim FC Bayern München stehen im Sommer mehrere Vertragsentscheidungen an. Davon könnte auch der FC Barcelona profitieren. Nach Informationen von Sky Sport haben die Katalanen Leon Goretzka auf ihrer Liste. Eine Vertragsverlängerung des 30-Jährigen bei den Bayern gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Flick kennt Goretzka gut

Leon Goretzka kennt Barcelonas Trainer Hansi Flick aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern zwischen 2019 und 2021, zunächst als Co-Trainer, später als Chefcoach. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft arbeiteten beide zusammen. Unter Flick war Goretzka beim FC Bayern unumstrittener Stammspieler.

Gemeinsam feierten Flick und Goretzka große Erfolge. Mit dem FC Bayern gewannen sie zwei deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie die Champions League. In dieser Phase gehörte Goretzka zu den festen Größen im Münchner Mittelfeld.

Hammer-Gerücht: Bayern-Star vor Blitz-Wechsel zum Nulltarif
© Getty

Weitere Interessenten vorhanden

Der FC Barcelona will seine Situation im Mittelfeld im April beziehungsweise Mai neu bewerten. Neben den Katalanen gibt es laut Sky Sport weitere Interessenten für Goretzka, darunter die SSC Napoli. Zuletzt hatte es zudem Gerüchte über einen möglichen Winter-Transfer zu Tottenham Hotspur gegeben. Sky Sport stellte jedoch klar, dass an diesen Spekulationen nichts dran sei.

Mehrere Verträge laufen aus

Neben Goretzka enden beim FC Bayern im Sommer auch die Verträge von Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Sven Ulreich und Raphael Guerreiro. Der Umbruch in München könnte damit mehrere etablierte Spieler betreffen.

Zeichen stehen auf Abschied

Eigentlich hätte Goretzka den FC Bayern schon früher verlassen sollen, doch er kämpfte sich zurück und übernahm später wieder eine wichtige Rolle. Trainer Vincent Kompany weiß, was er an dem Nationalspieler hat und kann sich auf ihn verlassen. Nach acht Jahren in München deuten die Zeichen dennoch eher auf einen Abschied im Sommer hin. Eine Wiedervereinigung mit Hansi Flick beim FC Barcelona ist dabei eine mögliche Option.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden