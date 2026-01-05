Alles zu oe24VIP
Abgang

Zu wenig Spielzeit: Bayern-Tormann vor Blitz-Transfer

05.01.26, 19:42
Es ist fast fix: Der erste Spieler verlässt den FC Bayern im Winter-Transferfenster. 

Der nächste Transfer steht beim FC Bayern kurz vor dem Abschluss. Während die Sport-Bosse rund um Max Eberl stets betonten, dass man keine neuen Spieler im Winter nach München holen werde, steht ein Abgang kurz bevor.

Torhüter Daniel Peretz hat seine Leihe beim HSV mit sofortiger Wirkung abgebrochen und soll direkt weiterverliehen werden. Der Goalie flog laut Sky schon am Montag zu seinem neuen Arbeitgeber. Es zieht ihn in die 2. englische Liga zum FC Southampton. Die Engländer sollen eine Leihgebühr in Höhe von 400.000 Euro an die Bayern überweisen und sich eine Kaufoption gesichert haben.

Zu wenig Spielzeit für Peretz

In Hamburg hoffte Peretz eigentlich auf mehr Spielzeit. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt und deshalb ergreift er nun die Flucht nach England. Am Dienstag soll bei seinem neuen Arbeitgeber der Medizincheck stattfinden, ehe der Transfer finalisiert wird.

Peretz sieht auch deshalb in München keine Zukunft, weil mit Jonas Urbig ein noch jüngerer Goalie hinter Kapitän Manuel Neuer immer mehr Einsatzzeiten erhält, um die Vereinslegende zu ersetzen, sobald er seine Karriere tatsächlich beendet.

