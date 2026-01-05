Mit 44 Jahren: Ex-Bayern-Star wechselt nochmal den Klub

Laut Vereinsangaben soll die 44-jährige Stürmer-Legende "seine ganze Erfahrung und Führungsstärke" einbringen.

Paraguay. Ex-Bayern-Star Roque Santa Cruz sorgt mit 44 Jahren für Aufsehen: Der paraguayische Torjäger wechselt zum Jahreswechsel innerhalb der ersten Liga Paraguays von Libertad zu Nacional Asunción, wie "Bild" berichtet. Der Transfer erfolgt ablösefrei, der Vertrag läuft bis Ende 2026. Laut Vereinsangaben soll Santa Cruz "seine ganze Erfahrung und Führungsstärke" einbringen.

Santa Cruz spielte von 1999 bis 2007 beim FC Bayern München und feierte mit den Münchnern große Erfolge: fünf Meistertitel, vier DFB-Pokalsiege, Champions-League- und Weltpokalgewinn 2001. Damals bildete er ein starkes Team mit Kahn, Effenberg, Scholl und Co. Nach seiner Zeit in Deutschland setzte er seine Karriere bei den Blackburn Rovers in England fort, bevor er in seine Heimat zurückkehrte.