Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Roque Santa Cruz
© Getty Images

Stürmer-Legende

Mit 44 Jahren: Ex-Bayern-Star wechselt nochmal den Klub

05.01.26, 10:59
Teilen

Laut Vereinsangaben soll die 44-jährige Stürmer-Legende "seine ganze Erfahrung und Führungsstärke" einbringen.

Paraguay. Ex-Bayern-Star Roque Santa Cruz sorgt mit 44 Jahren für Aufsehen: Der paraguayische Torjäger wechselt zum Jahreswechsel innerhalb der ersten Liga Paraguays von Libertad zu Nacional Asunción, wie "Bild" berichtet. Der Transfer erfolgt ablösefrei, der Vertrag läuft bis Ende 2026. Laut Vereinsangaben soll Santa Cruz "seine ganze Erfahrung und Führungsstärke" einbringen.

Santa Cruz spielte von 1999 bis 2007 beim FC Bayern München und feierte mit den Münchnern große Erfolge: fünf Meistertitel, vier DFB-Pokalsiege, Champions-League- und Weltpokalgewinn 2001. Damals bildete er ein starkes Team mit Kahn, Effenberg, Scholl und Co. Nach seiner Zeit in Deutschland setzte er seine Karriere bei den Blackburn Rovers in England fort, bevor er in seine Heimat zurückkehrte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden