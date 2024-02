Tuchel kämpft um Bayern-Job

München-Trainer braucht am Mittwoch (21 Uhr, Sky & ServusTV) einen Sieg gegen Lazio.

In der Champions-League wartet heute auf den deutschen Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel das Gastspiel in Rom. Die Bayern sind ist beim Achten der Serie A klarer Favorit, die Truppe von Thomas Tuchel hat aber zuletzt in der heimischen Meisterschaft einige Schwächen gezeigt. Vor allem Tuchel selbst steht im Olympiastadion besonders im Fokus, auch weil er von Bayern-Legende Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne öffentlich angezählt wurde. „Ob Tuchel jetzt wackelt? Ein Wunder wäre es nicht“, formulierte Matthäus: „Intern wird bestimmt diskutiert. Muss es sogar. Alles andere wäre nicht Bayern-like.“

Auch Freund fordert eine Steigerung

In Rom ginge es nun darum, "eine Reaktion zu zeigen", äußerte Tuchel. Am Montag wurde auf dem Vereinsgelände hinter dem blickdichten Vorhang etwa eine Stunde lang trainiert. Sportdirektor Christoph Freund formulierte eine klare Erwartungshaltung für die kommenden Wochen. „Wir müssen wieder bessere Spiele machen, mehr Torchancen herausspielen und wieder besser Fußball spielen“, sagte der Österreicher.

Auswärts ist Bayern heuer eine Macht

Immerhin stimmt die heurige Bilanz: Auswärts sind die Bayern heuer in der Königsklasse noch makellos, im Grunddurchgang gab es Siege in Kopenhagen, bei Galatasaray und Manchester United. Schlüssel zum Erfolg im Rom dürfte sein, Torjäger Harry Kane in Szene zu bringen - das misslang gegen Leverkusen völlig. Nicht zur Verfügung steht Trainer Tuchel Defensiv-Allrounder Konrad Laimer, der verletzte ÖFB-Teamspieler (Muskelbündelriss) trainiert allerdings bereits wieder individuell mit Ball. Winterzugang Bryan Zaragoza kehrte nach einem grippalen Infekt ins Mannschaftstraining zurück. Die Italiener bauen vor allem auf ihre Defensivkünste. „Wenn ein Gegner tief verteidigt, gibt es nicht so viele einfache Lösungen, da müssen wir kreativ sein. Es wird wichtig sein, dass unser Energielevel auf dem Maximum ist“, erklärte Jamal Musiala der besonders gute Erinnerungen an Rom hat. Im Olympia-Stadion erzielte er vor drei Jahren beim 2:1-Sieg seinen 1. CL-Treffer.