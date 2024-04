1:0 - Kimmich köpfelt Bayern gegen Arsenal ins Halbfinale

Der FC Bayern hat erstmals seit dem Triple 2020 wieder das Halbfinale in der Champions League erreicht.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Mittwoch in der Allianz-Arena im Viertelfinal-Rückspiel mit 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal durch. Im Hinspiel in London hatte sich beide Mannschaften 2:2 getrennt. Nationalspieler Joshua Kimmich (64.) erzielte den Siegtreffer für die Münchner.

Bayern mit 13. Halbfinal-Teilnahme

Damit ist wie 2013 ein deutsches Champions-Finale in Wembley möglich. Borussia Dortmund hatte am Dienstag ebenfalls das Halbfinale erreicht.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer spielte 90 Minuten durch.