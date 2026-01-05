Transfer-Hammer: Bayern will Portugal-Juwel

Der deutsche Meister könnte einen Verteidiger aus der Serie A holen.

Beim FC Bayern steht wohl ein Umbau in der Abwehr an. Wie berichtet, könnten mit Dayot Upamecano und Minjae Kim gleich zwei Innenverteidiger den Verein im Sommer verlassen – Ersatz könnte nun aus Italien kommen.

Wie das französische Portal „Foot Mercato“ berichtet, hat der deutsche Meister Tiago Gabriel auf dem Zettel. Der portugiesische U21-Nationalspieler spielt derzeit bei Lecce in der Serie A und entwickelte sich in dieser Spielzeit zum absoluten Leistungsträger.

Der in Frankreich geborene Gabriel steht bei den Süditalienern noch bis Juni 2027 unter Vertrag, könnte Lecce aber wohl bei einem passenden Angebot verlassen. Der Marktwert des 1,96 Meter großen Innenverteidigers beträgt 15 Millionen Euro. Gut möglich, dass die Bayern im Sommer zuschlagen und das Portugal-Juwel nach München lotsen.