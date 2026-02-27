Ski-Podest! Nina Ortlieb verpasst Abfahrts-Sieg nur um elf Hundertstel

Nina Ortlieb ist zurück in der Weltspitze: Die 29-jährige Vorarlbergerin raste am Freitag in der Abfahrt von Soldeu auf den hervorragenden zweiten Platz und meldete sich nach enttäuschenden Wochen eindrucksvoll zurück.

Die Speed-Spezialistin Nina Ortlieb (29) hat am Freitag in Soldeu ihren ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt nur haarscharf verpasst. Auf der perfekt präparierten Piste in Andorra musste sich die Österreicherin nur der Schweizerin Corinne Suter um magere elf Hundertstelsekunden geschlagen geben. Platz drei sicherte sich die italienische Top-Fahrerin Sofia Goggia (+0,24 Sek.).

Starkes Lebenszeichen nach Olympia-Frust

Nach zwei bitteren Ausfällen bei den Olympischen Spielen in Italien und einer schwierigen Woche zeigte Ortlieb bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen viel Engagement. Für die Vorarlbergerin war es der erste Podestplatz in der Abfahrt seit Dezember 2022 und ein wichtiger Meilenstein nach ihrem Comeback nach einem Unterschenkelbruch. Im ORF-Interview zeigte sie sich zufrieden, auch wenn sie im oberen Bereich durch eine tiefe Linie die entscheidende Zeit auf Suter liegen ließ.

Hütter und ÖSV-Team kompakt

Hinter dem Podest zeigten auch die weiteren Österreicherinnen solide Leistungen. Cornelia Hütter, die zuvor noch erkrankt das Bett gehütet hatte, fuhr trotz eines kleinen Patzers im Finish auf den sechsten Rang.

- Cornelia Hütter (Platz 6, +0,62 Sek.)

- Mirjam Puchner (Platz 13, +1,53 Sek.)

- Ariane Rädler (Platz 14, +1,67 Sek.)

Während Breezy Johnson (USA) knapp vor Hütter landete, wirkte die frischgebackene Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler im Ziel nach ihrer Fahrt etwas ratlos.

Kugel-Kampf bleibt nach Vonn-Aus spannend

Im Kampf um die kleine Kristallkugel in der Abfahrt bleibt es bei noch drei ausstehenden Rennen extrem spannend. Da die Führende Lindsey Vonn (400 Punkte) ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, wittern die Verfolgerinnen ihre Chance. Die Deutsche Emma Aicher liegt mit 306 Punkten auf dem zweiten Rang, nachdem sie in Soldeu den vierten Platz belegte. Das Saisonfinale der Abfahrt steigt am 21. März in Lillehammer.

Speed-Wochenende geht weiter

In Andorra wird das Speed-Programm nun Schlag auf Schlag fortgesetzt. Am Samstag und Sonntag (jeweils 10:15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) stehen zwei Super-G-Rennen auf dem Plan, wobei einer davon den abgesagten Bewerb von Altenmarkt-Zauchensee ersetzt.

In der kommenden Woche übersiedelt der Tross dann weiter nach Val di Fassa, bevor der Weltcup-Winter in Norwegen sein Ende findet.