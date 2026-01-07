Nach Real-Wirbel: Bayern-Kehrtwende bei Supertalent Lennart Karl

Beim FC Bayern München deutet sich eine wichtige Personalentscheidung an. Top-Talent Lennart Karl soll langfristig an den deutschen Rekordmeister gebunden werden.

Beim FC Bayern München laufen die Planungen für die Zukunft von Lennart Karl auf Hochtouren. In den kommenden Monaten sollen Gespräche mit dem Management des 17-Jährigen stattfinden, um die vertragliche Situation des Offensivspielers neu zu regeln.

Automatische Verlängerung greift

Aktuell verfügt Karl über ein Vertragskonstrukt, das eine automatische Verlängerung seines Kontrakts bis 2029 vorsieht. Diese greift an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar. Nach Informationen von SPORT BILD wollen die Bayern jedoch über dieses Modell hinausgehen.

Bayern plant Aufwertung

Demnach beabsichtigt der Klub, Karl noch länger an sich zu binden und dabei auch das Gehalt deutlich anzuheben. Der Aufsteiger der laufenden Saison soll perspektivisch von aktuell geschätzten ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr auf bis zu fünf bis sieben Millionen Euro jährlich kommen. Wunsch der Bayern-Führung ist eine vorzeitige Verlängerung bis 2031, um die bisherigen Leistungen zu honorieren und den Spieler langfristig zu halten.

Die sportliche Entwicklung Karls liefert dafür die Grundlage. In 13 Bundesliga-Spielen kam er bereits zum Einsatz und steuerte drei Tore sowie zwei Vorlagen bei. Auch in der Champions League machte der junge Offensivspieler mit drei Treffern auf sich aufmerksam.

Aussage sorgt für Aufsehen

Zuletzt rückte Karl auch abseits des Platzes in den Fokus. Bei einem Besuch eines Fan-Klubs in seiner unterfränkischen Heimat äußerte er sich offen über seine Zukunftspläne. „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein“, sagte Karl.

Zukunft zunächst in München

Diese Aussagen ändern jedoch nichts an den aktuellen Planungen des FC Bayern. Der Klub will das Talent vorzeitig mit einem langfristigen Vertrag ausstatten und die gemeinsame Zukunft frühzeitig absichern.