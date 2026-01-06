Bayern-Talent Karl entschuldigt sich bei Bossen

Lennart Karl sorgte mit seiner Aussage über seinen Real-Traum für viel Kritik bei den Fans. Nun reagiert das Talent und entschuldigt sich bei den Bayern-Verantwortlichen.

Am Sonntag war der Bayern-Star Lennart Karl (17) zu Besuch beim Bayern-Fanclub "Burgsinn 1980". Dort sorgte seine Aussage für heftige Diskussionen. Er sagte: "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein." Für viele Fans war dies ein riesiger Skandal.

Nach dem Testspiel der Bayern bei RB Salzburg (5:0) packten die Bayern-Bosse aus, dass Karl sich intern für seine Worte entschuldigt hat. Sportdirektor Christoph Freund (48) erklärte gegenüber "Servus TV": "Ihm war sofort bewusst, dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, und wir haben darüber gesprochen. Er sagte: ‚Das habe ich überhaupt nicht so gemeint.‘ Er fühlt sich bei FC Bayern extrem wohl. Er genießt diese Zeit richtig."

Bosse verteidigen Talent

Freund betonte: "Als Kind hatte er ein Probetraining bei Real Madrid – das war sein Traumverein. Er wurde gefragt, welcher sein Traumverein neben dem FC Bayern ist. Er ist 17 Jahre alt und sehr glücklich beim FC Bayern. Und wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist."

Sportvorstand Max Eberl (52) reagierte ähnlich: "Ich habe das völlig entspannt wahrgenommen. Er ist beim Fanklub gewesen, kam dann einen Tag später zu uns und hat gesagt: ‚Ich glaube, ich habe da etwas nicht so ganz Gutes gesagt, was man fehlinterpretieren kann.‘ Für uns ist die Sache vom Tisch. Es war auch nie ein Thema gewesen. Er zeigt seine Leistung auf dem Platz, er fühlt sich sauwohl beim FC Bayern und weiß, was er hier hat. Das ist das, was zählt."

"Wie ein 17-Jähriger frei von der Leber gesprochen"

Eberl gab noch einen tieferen Einblick in das Gespräch: "Er kam und hat gesagt, das ist überhaupt kein Thema, er ist Bayern München so dankbar. Und wir haben ein bisschen aus unserer Erfahrung gesagt. Ich habe einen Altmeister gehabt, Hans Meyer. Der hat mir gesagt: ‚Immer über dich selbst sprechen, da machst du keine Fehler und das habe ich ihm so weitergegeben.‘"

Eberl sprang zu Karls Seite: "Er hat einfach wie ein 17-Jähriger frei von der Leber gesprochen. Ihr findet das sehr gut. Wir haben damit auch kein Problem, wenn er sich hinstellt und sagt: ‚Es gibt Bayern München, aber es gibt auch andere Vereine.‘ Das ist halt vielleicht heutzutage so."

Zum Schluss sagte der Sportvorstand: "Ein 17-Jähriger darf auch mal einen Fehler machen. Er darf mal was in seiner Euphorie sagen, von dem er nachher sagt: ‚Das hätte ich anders machen können.‘ Er lernt, auf dem Platz ist er verdammt gut. Er ist eben nicht mehr der Lenny, den keiner kennt, sondern er ist Lennart Karl, von dem ganz Deutschland jetzt weiß, was er kann und was er ist. Das wird er lernen."