Paukenschlag: Vereins-Legende soll Manchester United retten

Die Zeit von Michael Carrik auf der Trainerbank bei Manchester United dürfte nicht allzu lange dauern. Zwei Vereinslegenden sollen die heißesten Kandidaten auf den freien Posten sein.

Nach dem Trainer-Beben bei Manchester United läuft die Suche nach einem Nachfolger von Ruben Amorim auf Hochtouren. Vorerst übernimmt Michael Carrick das Training, doch der 44-Jährige dürfte wohl nicht lange auf dem freien Platz im "Theatre of Dreams" Platz nehmen können.

Denn die Verantwortlichen suchen einen Trainer, der mit sofortiger Wirkung übernehmen kann, und es dürften sich zwei Vereinslegenden als Top-Favoriten herauskristallisieren. Am Mittwoch (ab 21.15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) kommt es in der Premier League zum Duell mit Burnley, danach soll ein neuer Boss vorgestellt werden.

Die Red Devils liegen derzeit auf Platz 6 in der Tabelle und laufen Gefahr, die internationalen Startplätze zu verpassen. Der große Absturz soll verhindert werden.

Zwei ehemalige ManU-Meister als Kandidaten

Seit der Erfolgs-Ära unter Sir Alex Ferguson wartet man im Norden Englands auf einen Meistertitel. Auch mit Amorim konnte man den Anschluss an die Spitzenvereine nicht mehr herstellen. Zwei Schützlinge des Kult-Coach könnten die Hoffnung der Fans zurückbringen.

Einer ist Ole Gunnar Solskjaer, der bereits von 2018 bis 2021 Trainer in Manchester war und zuletzt bei Besiktas Istanbul tätig war. Der 52-Jährige lebt in der Nähe von Manchester und könnte sofort loslegen. Der zweite prominente Name ist Ruud van Nistelrooy. Der 49-jährige Kult-Stürmer war 2024 bereits Co-Trainer bei den Red Devils und versuchte sein Glück danach bei Leicester City und ist ebenfalls auf Jobsuche.

Brisant ist allerdings, dass beide nur einen Vertrag bis Saisonende erhalten würden. Die Verantwortlichen in Manchester wollen im Sommer einen absoluten Trainer-Kracher präsentieren. Vor allem DFB-Coach Julian Nagelsmann und Oliver Glasner gelten als heiße Kandidaten für den prestigeträchtigen Posten.