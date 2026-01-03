Haben Rapid & Sturm wirklich die ideale Wahl getroffen?

Jubel bei den Sportchefs von Sturm Graz und Rapid: Michael Parensen und Markus Katzter glauben, den Trainerposten mit Fabio Ingolitsch und Hoff Thorup ideal besetzt zu haben.

Dabei sind es verschiedene paar Schuhe, die „Erfolge“ mit Altach bei einem Spitzenklub zu wiederholen. Die Erfahrung machte vor zehn Jahren Damir Canadi bei Rapid. Canadi war zum Unterschied von Ingolitsch mit Altach sogar Tabellenführer. Parensen präsentierte zum Trainingsstart auch einen Co-Trainer für seine perfekte Wahl: den 38-jährigen Christoph Witamwas, fünf Jahre älter als der Chef. Er war zuletzt Austria-Talentecoach, gehörte zum Staff von U17-Teamchef Hermann Stadler bei der WM-Sensation in Katar.

Der neue Mann an der Seite von Ingolitsch: Christoph Witamwas © Gepa

Etiketten-Schwindel beim größten Erfolg

Katzer glaubt, dass Thorup ideal zur Rapid-Spielphilosophie passt. Hat Rapid überhaupt eine? Es mag schon stimmen, dass der 34-jährige Däne junge Talente entwickeln kann. Nur sind die im Rapid-Kader mit Wurmbrand, Demir, Schöller und Gröller eher in der Minderheit. Beim von Rapid genannten größten Erfolg von Thorup, Vizemeister mit Nordjaelland, ist etwas Etikettenschwindel dabei: Als Thorup am 7. Jänner 2023 den Job von Vorgänger Flemming Pedersen übernahm, lag Nordjaelland auf Platz eins. Seit der ersten Runde. Erst in den zehn Spielen der Meisterrunde fiel Nordjaelland mit Chef Thorup durch drei Niederlagen auf Platz zwei zurück.

Alles läuft perfekt bei WM-Gegner Algerien

Perfekt nach Plan läuft es beim Afrika-Cup in Marokko bei Österreichs WM-Gegner Algerien: 3:0 gegen Sudan, 1:0 gegen Burkina Faso, 3:1 mit der zweiten Garnitur gegen Äquatorial-Guinea, als Gruppensieger erstmals seit 2019 im Achtelfinale. Dienstag geht es gegen Kongo weiter. Unter Teamchef Vladimir Petkovic gab es in 23 Spielen 18 Siege und nur zwei Niederlagen, die letzte am 10. Juni 2025 in Schweden mit 3:4 gegen den einzigen europäischen Gegner in der Petkovic-Ära.

Von den neun Europa-Legionären in seiner Bestbesetzung kommen sieben aus den Topligen. Wie Ryan Ait Nasri von Manchester City, dessen Marktwert (40 Millionen) kein Österreicher hat. Oder Abwehrchef Ramzy Bensabaini, der mit Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund spielt, Stürmer Mohammed Amoura, bei Wolfsburg Mitspieler von Patrick Wimmer, Ibrahim Maza und Fares Chaibi, Jungstars von Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Petkovic war als Schweizer Teamchef bei der EM 2016 und 2021 und der WM 2018. Vor fünf Jahren kam er bis ins Viertelfinale, scheiterte an Spanien nach 1:1 erst im Elfmeterschießen, trat dann zurück. Als Schweizer Teamchef mit den meisten Länderspielen.