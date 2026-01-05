Alles zu oe24VIP
Julian Nagelsmann
© Getty

DFB-Trainer

Hammer-Gerücht: Julian Nagelsmann übernimmt Top-Klub

05.01.26, 16:51
Teilen

Der 38-Jährige soll den DFB verlassen und einen Top-Klub übernehmen.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligapartien musste der Portugiese gehen.

Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Die Vereinsführung habe „schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist“, teilte der Tabellensechste am Montag mit.

amorim
© getty

Nagelsmann offenbar Kandidat

Darren Fletcher wird die Red Devils interimistisch übernehmen, ehe ein neuer Trainer präsentiert wird. In den englischen Medien werden bereits Namen wie Oliver Glasner, Andoni Iraola oder Xavi spekuliert – die Zeitung „The Independent“ bringt auch Julian Nagelsmann mit Manchester in Verbindung.

Dem Bericht zufolge könnte Fletcher bis zum Saisonende bleiben und dann an den aktuellen DFB-Trainer übergeben. Nagelsmann würde demnach noch mit Deutschland die WM in Angriff nehmen und dann nach England wechseln. Chefscout Christopher Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamer Leipzig-Zeit und soll noch einen guten Draht zum 38-Jährigen haben.

Julian Nagelsmann
© Getty

Dennoch scheint ein Wechsel des deutschen Bundestrainers höchst unwahrscheinlich. Nagelsmanns Fokus liegt klar auf der WM im Juni – ein fliegender Wechsel nach dem Turnier kommt für den 38-Jährigen wohl nicht in Frage.

