Menschliches Versagen oder technisches Gebrechen? Tesla Horror-Crash gibt Rätsel auf

Bei dem Unfallauto handelt es sich um einen Tesal Model Y. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Fahrzeug mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Straßen brettert und bereits mehrere Personen streift. Der Vorfall ereignete sich in der chinesischen Provinz Guangdong. Wie chinesische Medien berichten wollte der Fahrer zunächst nur Einparken, doch plötzlich raste das Fahrzeug los.



Er konnte den Tesla wohl noch steuern, unter Kontrolle konnte er das Fahrzeug bei Voll-Speed jedoch nicht mehr bringen. Erst durch einen heftigen Crash kam der Elektrowagen zum Stehen. Das Fazit der Horror-Fahrt: Zwei Tote, darunter ein Kind und drei Verletzte. Warum der Wagen plötzlich mit Vollgas durchstartete ist nicht klar, ein technisches Versagen kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Die Untersuchungen zu dem Fall laufen noch.



Im Internet kursieren Gerüchte, chinesische Ingenieure hätten die KI des Fahrzeugs gehackt und quasi "unkontrollierbar" gemacht. Belege dafür gibt es aber keine. Immer wieder kommt es zudem zu Beschwerden gegenüber Tesla. Erst vor wenigen Monaten beschwerte sich eine Chinesin auf der Shanghai Motor Show über den Elektro-Giganten. Die Frau will aufgrund eines Bremsversagens des Teslas einen schweren Unfall gehabt haben. Auch in den USA kommt es immer wieder zu "kuriosen" Unfällen.

#Tesla Chinese police investigating a crash involving a Tesla Model Y car as the driver lost control of the vehicle on Nov. 5 in Guangdong, killing a motorcyclist and a high school girl. A video shows a car driving at high speed crashing into other vehicles and a cyclist. pic.twitter.com/4OPSosZzeE