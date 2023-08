Tage bevor sie an Leukämie stirbt: Mädchen (10) heiratet Freund

Tragisches Schicksal für ein 10-jähriges Mädchen. Nach einem Sturz wurde bei dem Kind Leukämie diagnostiziert. Nachdem sie den Kampf nicht mehr gewinnen konnte, erfüllten die Eltern ihr ihren größten Wunsch.

Ein tragischer Schicksal ereilte ein 10-Jähriges Mädchen au den USA. Emma Edwards, 10, hat immer davon geträumt, zu heiraten. Doch im April 2022 wurde lymphoblastische Leukämie diagnostiziert.

Rührende Geschichte

"Wir wollten uns einer anderen Behandlung unterziehen, und man sagte uns, dass sie wahrscheinlich nur noch Tage bis eine Woche, nicht Wochen zu leben hätte", so Mutter Alina, 39, gegenüber Kennedy News and Media. "Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet", fügte Alina hinzu. "Wir dachten, wir würden uns für eine andere Art der Behandlung entscheiden und dass sie funktionieren würde. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Man kann sich nie vorstellen, dass sie sagen, dass sie nichts anderes für sie tun können."

Da traten die Mütter von Emma und DJ, der Freund von Emma, in Aktion und begannen, eine "Scheinhochzeit" zu planen. "Es musste alles ganz schnell gehen. Wir haben es in weniger als zwei Tagen auf die Beine gestellt; am Ende wurde alles gespendet", sagt Alina über die Hochzeit, eine Gartenzeremonie mit rund 100 Gästen.

"Sie war vorher nie krank", sagte Alina. "Plötzlich fing sie an, sich zu übergeben. Wir haben es zufällig entdeckt. Sie war gestürzt, also untersuchten sie ihre Beine und stellten fest, dass der Krebs Löcher in ihre Knochen fraß und sie schwächte."