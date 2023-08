Baby auf Drogen: Vater bringt Säugling im letzten Moment ins Spital

Schnell kam der Verdacht auf, dass hier nicht nur Unachtsamkeit im Spiel war.

Schockierender Vorfall im polnischen Legnica, als ein nur zweieinhalb Monate altes Baby ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Vater, gerade mal 30 Jahre alt, brachte den Säugling unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen in die Klinik.

Horror-Fall

Schnell kam der Verdacht auf, dass hier nicht nur Unachtsamkeit im Spiel war. Die Ärzte ließen keinen Zweifel aufkommen und ordneten umgehend einen Test an. Die erschreckende Wahrheit wurde klar: Der zarte Körper des Babys war mit Drogen kontaminiert, wie das Nachrichtenportal Interia enthüllte.

Die Polizei schritt ein und nahm das Elternpaar, 30 und 25 Jahre alt, in Gewahrsam. Auch die Mutter nahm regelmäßig Drogen zu sich. Ein Blick in das Zuhause der Familie ließ die Beamten fassungslos zurück. Ein geheimer Vorrat an Suchtmitteln wurde entdeckt, was die Lage noch verzwickter macht. Den Eltern drohen nun Strafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren Gefängnis, wie eine Sprecherin der Polizei Legnica bestätigt.