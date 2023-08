Streicheln von Hunden reduziert unser Stresslevel

Das Stresshormon Cortisol sinkt bei Menschen bereits nach 5 Minuten, die sie mit einem Hund verbringen.

Eine neue wissenschaftliche Studie kommt zu dem Ergebnis, dass selbst kurze positive Erlebnisse zwischen Menschen und dem besten Freund des Menschen eine nachhaltige Wirkung haben können, indem sie Stresshormone senken und das, was Experten manchmal als "Liebeshormon" bezeichnen, erhöhen.

Stressreduzierung bereits nach wenigen Minuten

Das Stresshormon Cortisol sinkt bei Menschen bereits nach 5 Minuten, die sie mit einem Hund verbringen. Auch das Wohlfühlhormon Oxytocin steigt an, sowohl beim Menschen als auch beim Hund.

Experten zufolge hat der Besitz eines Hundes noch weitere Vorteile, darunter eine bessere Herzgesundheit. "Was ich an dieser Forschung so toll finde, ist, dass sie in beide Richtungen geht", sagte die Psychiatrieprofessorin Nancy Gee gegenüber NPR.