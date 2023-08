Bub (8) ließ sich von Schwarzer Witwe beißen, um Spider-Man zu werden

Ein kleiner Junge, der unbedingt Spider-Man werden wollte, ließ sich von einer Schwarzen Witwe beißen, weil er glaubte, sie würde ihn in seinen Helden verwandeln.

Der Achtjährige aus Bolivien fand das Spinnentier unter einem Felsen, während er in der Nähe eines Flusses spielte, so Ernesto Vásquez, Leiter des Programms für zoonotische Krankheiten des Gesundheitsdienstes des Departements Oruro. Herr Vásquez sagte: "Ohne an die Risiken zu denken, hob das Kind die Spinne auf und setzte sie auf seinen Handrücken, wo sie ihn biss."

Biss ist lebensgefährlich

Der Junge sammelte die Spinne ein und nahm sie mit nach Hause, aber schon wenige Stunden nach dem Biss bekam er Muskelkrämpfe und Knochenschmerzen. Zuerst zögerte er, seiner Mutter zu erzählen, was er getan hatte, aber nach einigem Zureden sagte er es ihr schließlich. Voller Sorge brachte sie ihren Sohn in ein Gesundheitszentrum in der bolivianischen Stadt Vinto, von wo aus er als Notfall in das Allgemeine Krankenhaus San Juan de Dios in Oruro verlegt wurde.

Die Ärzte des Krankenhauses zogen Herrn Vásquez hinzu, um den Jungen zu untersuchen, und er bestätigte, dass der Junge von einer Schwarzen Witwe gestochen worden war. Die Ärzte verabreichten dem Jungen daraufhin ein Serum mit einem Gegenmittel, und er stabilisierte sich innerhalb einer halben Stunde. Herr Vásquez sagte der Nachrichten-Website abc.es: "Uns fällt auf, dass er das Spinnentier aus einem einfachen Grund aufgesammelt hat - er wollte ein Spider-Man werden".

Er fügte hinzu, dass Schwarze Witwenspinnen wegen ihrer roten und schwarzen Farben, die zum Teil die Farben der von Stan Lee und Steve Ditko geschaffenen Figur widerspiegeln, "für Kinder sehr auffällig" sind.