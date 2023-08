Hier crasht Pilot mit Kleinflugzeug ins Wasser

Das Flugzeug wurde inzwischen an die Küste gezogen.

Ein kleines Flugzeug landete am Samstag vor einem Strand in New Hampshire im Meer, und Rettungsschwimmer retteten den Piloten, der nach Angaben der Behörden unverletzt blieb. Das einmotorige Flugzeug vom Typ Piper PA-18 landete nach Angaben von Zeugen gegen Mittag vor Hampton Beach. Die Federal Aviation Administration teilte in einer Erklärung mit, dass der Pilot die einzige Person an Bord war.

Video zeigt Crash

Another angle of plane crash at Hampton Beach pic.twitter.com/Iq81LbIb3a — Nerdy ???????????????????????? (@Nerdy_Addict) July 30, 2023

Der Polizeichef von Hampton, Alex Reno, sagte gegenüber WMUR-TV, der Pilot sei von Rettungsschwimmern gerettet worden und sei unverletzt geblieben. Das Flugzeug wurde inzwischen an die Küste gezogen. Die FAA sagte, sie werde die Ursache des Vorfalls zusammen mit dem National Transportation Safety Board untersuchen.